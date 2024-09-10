На «Звездной» останавливался эскалатор

На станции «Звездная» останавливался эскалатор днем 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».
Станция «Звездная» из-за технической остановки эскалатора закрыта на вход, работает только на выход. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Московская» и «Купчино».
Ограничения действовали несколько минут. В настоящее время «Звездная» работает в штатном режиме.
Ранее мы рассказывали о том, что с 10 сентября будет изменен режим работы вестибюля № 1 станции «Площадь Восстания». Это связано с капитальным ремонтом эскалатора.