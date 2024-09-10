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На «Звездной» останавливался эскалатор

Станция была закрыта на вход.

Источник: РИА "Новости"

На станции «Звездная» останавливался эскалатор днем 10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Станция «Звездная» из-за технической остановки эскалатора закрыта на вход, работает только на выход. Уважаемые пассажиры, метрополитен просит пользоваться соседними станциями «Московская» и «Купчино».

Пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен»

Ограничения действовали несколько минут. В настоящее время «Звездная» работает в штатном режиме.

Ранее мы рассказывали о том, что с 10 сентября будет изменен режим работы вестибюля № 1 станции «Площадь Восстания». Это связано с капитальным ремонтом эскалатора.

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