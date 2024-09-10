Виртуальная артистка nævis представила дебютный сингл Done и клип на него

nævis, первая виртуальная певица корейского лейбла SM Entertainment, которому принадлежат такие артисты, как aespa, EXO, Red Velvet и другие, дебютировала с песней Done. Голос и образ исполнительницы сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.
Впервые nævis стала известна как персонаж из вселенной K-pop-группы aespa.
Песня Done, выполненная в электронном стиле, олицетворяет первый шаг nævis к свободе от рамок, которые ее ограничивали все это время.
В клипе можно увидеть, как певица пытается адаптироваться к реальному миру.
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