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Виртуальная артистка nævis представила дебютный сингл Done и клип на него

nævis, первая виртуальная певица корейского лейбла SM Entertainment, которому принадлежат такие артисты, как aespa, EXO, Red Velvet и другие, дебютировала с песней Done. Голос и образ исполнительницы сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Источник: Звук

nævis, первая виртуальная певица корейского лейбла SM Entertainment, которому принадлежат такие артисты, как aespa, EXO, Red Velvet и другие, дебютировала с песней Done. Голос и образ исполнительницы сгенерированы с помощью искусственного интеллекта.

Впервые nævis стала известна как персонаж из вселенной K-pop-группы aespa.

Песня Done, выполненная в электронном стиле, олицетворяет первый шаг nævis к свободе от рамок, которые ее ограничивали все это время.

В клипе можно увидеть, как певица пытается адаптироваться к реальному миру.

Ранее Дженни из BLACKPINK анонсировала сольный релиз, выход которого планируется в октябре этого года.