В Ростовской области в 2024 году по программе долгосрочных сбережений было отложено 588 млн рублей

Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, программа долгосрочных сбережений стала новым инструментом, доступным любому гражданину России с 18 лет. А Ростовская область вошла в число регионов, где местные жители к условиям программы проявили особый интерес. С начала года здесь было отложено 588 млн рублей. Из них 163 млн рублей — это личные взносы, а оставшаяся часть — заявленные к переводу средства накопительной пенсии. Заключаются такие договоры с разными целями — на оплату обучения детей, проведение ремонта, покупку дачи или создание капитала на жизнь после выхода на заслуженный отдых.