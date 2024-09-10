В Ростовской области в 2024 году по программе долгосрочных сбережений было отложено 588 млн рублей

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) была запущена в России с января 2024 года. Она направлена на софинансирование накоплений граждан и предполагает, что жители Ростовской области с ее помощью могут копить и получать господдержку. По данным СберНПФ за первое полугодие 2024 года в регионе было заключено 15 тысяч договоров долгосрочных сбережений.
Установлено, что больше всего таких договоров оформлено женщинами. На них приходится два из трех случаев открытия программы. Также чаще ПДС выбирали дончане в возрасте 36−55 лет. Таких оказалось 67%. Значительное число договоров ПДС было заключено в отделениях банка, и только 17% в онлайн-формате.
Как отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, программа долгосрочных сбережений стала новым инструментом, доступным любому гражданину России с 18 лет. А Ростовская область вошла в число регионов, где местные жители к условиям программы проявили особый интерес. С начала года здесь было отложено 588 млн рублей. Из них 163 млн рублей — это личные взносы, а оставшаяся часть — заявленные к переводу средства накопительной пенсии. Заключаются такие договоры с разными целями — на оплату обучения детей, проведение ремонта, покупку дачи или создание капитала на жизнь после выхода на заслуженный отдых.
Напомним, что по условиям программы ее участник в течение первых десяти лет сможет получать до 36 тысяч рублей в год софинансирования от государства. Также можно воспользоваться налоговым вычетом до 400 тысяч рублей ежегодно и возможностью перевести средства накопительной пенсии на договор ПДС, чтобы сделать эти средства более ликвидными.