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В Омских школах обновили спортзалы для школьников

Готовят к открытию ещё два обновленных спортзала в ближайшие месяцы.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области завершен ремонт спортивных залов в семи районах, улучшив условия для уроков физкультуры. Это стало возможным благодаря президентскому нацпроекту «Образование», в рамках которого в этом году обновляется 10 школьных спортзалов.

Ремонтные работы завершены в следующих учебных заведениях:

— Гауфская школа имени О. Э. Зисса (Азовский район);

— Смирновская школа имени Героя СССР А. Ф. Романенко (Нижнеомский район);

— Павлоградский лицей имени Б. М. Катышева;

— Унарская школа (Седельниковский район);

— Медвежинская школа (Исилькульский район);

— Новоуральская школа (Таврический район);

— Калининская школа (Русско-Полянский район);

Теперь почти 1200 школьников региона смогут заниматься физической культурой в современных и комфортабельных спортзалах. Ремонт в Нововаршавском и Тарском районах завершится в сентябре.