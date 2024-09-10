В Омских школах обновили спортзалы для школьников

В Омской области завершен ремонт спортивных залов в семи районах, улучшив условия для уроков физкультуры. Это стало возможным благодаря президентскому нацпроекту «Образование», в рамках которого в этом году обновляется 10 школьных спортзалов.
Ремонтные работы завершены в следующих учебных заведениях:
— Гауфская школа имени О. Э. Зисса (Азовский район);
— Смирновская школа имени Героя СССР А. Ф. Романенко (Нижнеомский район);
— Павлоградский лицей имени Б. М. Катышева;
— Унарская школа (Седельниковский район);
— Медвежинская школа (Исилькульский район);
— Новоуральская школа (Таврический район);
— Калининская школа (Русско-Полянский район);
Теперь почти 1200 школьников региона смогут заниматься физической культурой в современных и комфортабельных спортзалах. Ремонт в Нововаршавском и Тарском районах завершится в сентябре.