Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ и открыл в университете храм

Патриарх Кирилл также освятил уличный крест, который установят над парадным входом в здание Двенадцати коллегий. Кроме того, он передал в дар храму образ Христа Спасителя, а зампред Совета безопасности РФ и бывший выпускник СПбГУ Дмитрий Медведев, также присутствовавший на церемонии, подарил университетской церкви икону Иоанна Кронштадтского.