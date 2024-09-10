Патриарх Кирилл стал почетным доктором СПбГУ и открыл в университете храм

По окончании мероприятия губернатор Александр Беглов присвоил главе РПЦ звание «почетного доктора СПбГУ», после чего ему вручили соответствующее удостоверение и мантию. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Петербурга.
«Эта награда — знак глубокого уважения к вашей многолетней деятельности. Это признание, выраженное научным сообществом страны. Для миллионов граждан России вы — пример беззаветного служения Родине», — отметил господин Беглов.
Патриарх Кирилл также освятил уличный крест, который установят над парадным входом в здание Двенадцати коллегий. Кроме того, он передал в дар храму образ Христа Спасителя, а зампред Совета безопасности РФ и бывший выпускник СПбГУ Дмитрий Медведев, также присутствовавший на церемонии, подарил университетской церкви икону Иоанна Кронштадтского.
Ранее «Ъ-СПб» рассказывал об участии патриарха Кирилла в предстоящем X Международном культурном форуме (СПМКФ), который пройдет в Петербурге с 11 по 14 сентября. Старт юбилейному мероприятию даст лекция главы РПЦ о современном искусстве, а финалом станет премьера балета Бориса Эйфмана «Преступление и наказание».