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Медперсонал больницы Фишера в Волжском пригласил на медосмотр Павла Волю

Медицинский персонал больницы им. Фишера в городе Волжском Волгоградской области пригласил в гости Павла Волю.

Известному комику, концерт которого пройдет в Волгограде 11 сентября, предложили оценить преображения лечебного учреждения и, возможно, даже пройти на месте обследование.

— Павел, приглашаем Вас, замечательного артиста, к нам в гости. Вы сможете посмотреть своими глазами на нашу клинику, чтобы в дальнейшем отличать правду от обидных шуток, — обратились к комику сотрудники больницы. — В процессе диспансеризации вы лично убедитесь в качестве ремонта и нового оборудования, а самое главное — в профессионализме наших медиков.

Почему выбор медиков пал в этот раз именно на Павла Волю, сотрудники больницы не уточняют. Напомним, ранее главврач больницы Фишера уже приглашал в Волжский команду ТНТ с Батрутдиновым. Тогда руководитель лечебного учреждения отреагировал на видео ТНТ, на котором шоумен «взял обещание» с медиков о том, что они не дадут больше повода для шуток. А поводом для шуток послужило выступление команды КВН «Халатные люди» из Волжского, которые на шоу телеканала «Лига городов» обыграли ситуацию с больницей Фишера, сравнив ее со столичной поликлиникой.

медицина