Микроминиатюрную авионику создадут ученые ЮФУ в Ростовской области

Ученые ЮФУ в Ростовской области разрабатывают микроминиатюрные вычислители для малоразмерных беспилотников. Эта работа позволит создать авионику (ред.: электронные системы), которая не имеет аналогов в России.
— Вычислители играют ключевую роль в обеспечении автономности и безопасности полета. Мы имеем опыт разработки относительно больших вычислителей и хотим применить его при разработке микроминиатюрных, — пояснил директор НКБ «МИУС» Олег Спиридонов.
На первом этапе донские специалисты проанализируют уже существующие готовые изделия и, возможно, привлекут сторонних экспертов, в том числе из МАИ.
На втором этапе создадут макет вычислителя, а затем проведут испытания. Завершить работу планируют в конце 2026 года.
— Характеристики в техзадании превосходят отечественные решения и большинство зарубежных. Мы намерены занять лидирующие позиции в этой области, — подчеркнул Олег Спиридонов.
Добавим, проект миниатюрных вычислителей ранее победил в рамках федерального проекта «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».