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Микроминиатюрную авионику создадут ученые ЮФУ в Ростовской области

Миниатюрные вычислители для малоразмерных беспилотников создадут в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ученые ЮФУ в Ростовской области разрабатывают микроминиатюрные вычислители для малоразмерных беспилотников. Эта работа позволит создать авионику (ред.: электронные системы), которая не имеет аналогов в России.

— Вычислители играют ключевую роль в обеспечении автономности и безопасности полета. Мы имеем опыт разработки относительно больших вычислителей и хотим применить его при разработке микроминиатюрных, — пояснил директор НКБ «МИУС» Олег Спиридонов.

На первом этапе донские специалисты проанализируют уже существующие готовые изделия и, возможно, привлекут сторонних экспертов, в том числе из МАИ.

На втором этапе создадут макет вычислителя, а затем проведут испытания. Завершить работу планируют в конце 2026 года.

— Характеристики в техзадании превосходят отечественные решения и большинство зарубежных. Мы намерены занять лидирующие позиции в этой области, — подчеркнул Олег Спиридонов.

Добавим, проект миниатюрных вычислителей ранее победил в рамках федерального проекта «Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».