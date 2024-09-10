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Ева Власова на «Вечернем Звуке» заявила, что планирует концертный мини-альбом

Ева Власова рассказала, что хочет выпустить EP с концертными версиями своих песен, так как для шоу она использует другие аранжировки. Певица поделилась планами в эксклюзивном интервью для Звук Медиа на «Вечернем Звуке».

Источник: Звук

Ева Власова рассказала, что хочет выпустить EP с концертными версиями своих песен, так как для шоу она использует другие аранжировки. Певица поделилась планами в эксклюзивном интервью для Звук Медиа на «Вечернем Звуке».

По словам Евы, поклонники часто спрашивают ее, где послушать песни в аранжировках с концертов. Так как не все могут посмотреть шоу вживую, певица хочет собрать лайв-версии треков в отдельный мини-альбом. Она также добавила, что в нем будет несколько композиций, которые «зазвучат по-новому».

Кроме этого, артистка по поводу своей своих дальнейших планов заявила: «Новостей будет много. Работаю, пишу много новой музыки».

Недавно стало известно, что Ева Власова станет участницей нового сезона шоу «Битва поколений», в котором легенды российской сцены сойдутся в поединке с молодыми артистами.