Ева Власова на «Вечернем Звуке» заявила, что планирует концертный мини-альбом

Ева Власова рассказала, что хочет выпустить EP с концертными версиями своих песен, так как для шоу она использует другие аранжировки. Певица поделилась планами в эксклюзивном интервью для Звук Медиа на «Вечернем Звуке».
По словам Евы, поклонники часто спрашивают ее, где послушать песни в аранжировках с концертов. Так как не все могут посмотреть шоу вживую, певица хочет собрать лайв-версии треков в отдельный мини-альбом. Она также добавила, что в нем будет несколько композиций, которые «зазвучат по-новому».
Кроме этого, артистка по поводу своей своих дальнейших планов заявила: «Новостей будет много. Работаю, пишу много новой музыки».
Недавно стало известно, что Ева Власова станет участницей нового сезона шоу «Битва поколений», в котором легенды российской сцены сойдутся в поединке с молодыми артистами.