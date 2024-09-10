Ева Власова на «Вечернем Звуке» заявила, что планирует концертный мини-альбом

По словам Евы, поклонники часто спрашивают ее, где послушать песни в аранжировках с концертов. Так как не все могут посмотреть шоу вживую, певица хочет собрать лайв-версии треков в отдельный мини-альбом. Она также добавила, что в нем будет несколько композиций, которые «зазвучат по-новому».