В Омске стартовал первый железнодорожный тур по городам Сибири

На Омском вокзале прошел яркий праздник в честь отправления первого пробного железнодорожного круиза «Сибирь здесь». Трубачи, жонглеры, хореографические коллективы, актеры омских театров, певцы и Омский русский народный хор создали атмосферу праздника для участников тура.
Мероприятие организовано в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который был инициирован Президентом России. Во время визита в Омск туристы смогли насладиться автобусной экскурсией по городу, посетить Исторический парк «Омская крепость» и парк развлечений «Вокруг света».
Команды из 10 регионов России отправились в восьмидневный тур, который проходит по маршруту Омск — Новосибирск — Бийск — Томск — Новокузнецк — Абакан — Красноярск — Иркутск.