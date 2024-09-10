В Омске стартовал первый железнодорожный тур по городам Сибири

Мероприятие организовано в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», который был инициирован Президентом России. Во время визита в Омск туристы смогли насладиться автобусной экскурсией по городу, посетить Исторический парк «Омская крепость» и парк развлечений «Вокруг света».