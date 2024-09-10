Ремонт канализационных очистных сооружений правого берега завершают в Иркутске

Сейчас ждут решения от специалистов, которые подтвердят, что все нормативы соблюдены. На правом берегу работы практически завершили, в будущем планируют провести модернизацию КОС левого берега. Пока что очистные сооружения в Ленинском округе не соответствуют нормам, так как их построили около 60 лет назад.