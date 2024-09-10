Ремонт канализационных очистных сооружений правого берега завершают в Иркутске

В областном центре приступили к завершающей стадии ремонта канализационных очистных сооружений правого берега. До конца текущего года хотят закончить строительство двух новых выпусков очищенных стоков в реку Ангару. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— К 2036 году в два раза нужно снизить сбросы загрязняющих веществ в основные водные объекты. По всей стране ведется масштабная работа по модернизации водоканалов и очистных сооружений. Иркутск — один из лидеров в этом вопросе, — прокомментировал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков.
Сейчас ждут решения от специалистов, которые подтвердят, что все нормативы соблюдены. На правом берегу работы практически завершили, в будущем планируют провести модернизацию КОС левого берега. Пока что очистные сооружения в Ленинском округе не соответствуют нормам, так как их построили около 60 лет назад.
Напомним, к обновлению очистных сооружений на улице Рабочего Штаба приступили в 2016 году. Вложили в это около 15 миллиардов рублей. За прошедшие восемь лет КОС практически перестроили. На данный момент все требования выполнены. Стоки очищаются в несколько стадий и полностью безопасны для природы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель из Иркутской области перевел мошенникам более 1,2 миллиона рублей. Большую часть денег он специально взял в кредит.