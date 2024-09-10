В Нижнем Новгороде арестовали на 13 суток комика Диму Гаврилова

В 2023 году его концерт вызывал недовольство в Ярославле: местный муниципальный депутат Любовь Сурова заявила, что подписчики ее Telegram-канала выразили возмущение выступлением комика, который «с началом СВО сбежал из России, а теперь вернулся, когда кончились деньги, и поехал по стране зарабатывать». Сурова подчеркнула, что выступает «категорически против» концертов людей, которые «не просто струсили, а совершили акт предательства» по отношению к стране, «публично заняли сторону врага». При этом упрекнуть Гаврилова в «предательстве» она не смогла — только в «трусости».