Шестой месяц лета и время контрастов: какой будет погода в сентябре 2024 в Волгограде и области

Сентябрь в 2024 году радует волгоградцев летним теплом и солнцем. Дождей минимум, температура до +30 градусов, листва зеленая. Если вспомнить непривычно жаркий апрель, пошел уже шестой месяц лета. Какой будет погода в Волгограде и области в сентябре, когда ждать похолодания и прихода настоящей осени, сайту volgograd.kp.ru рассказала начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева.
Какая погода будет в сентябре 2024 в Волгограде и области
— Согласно месячному прогнозу Росгидромета, сентябрь в Волгоградской области по температуре ожидается около и выше нормы, по осадкам — около нормы, хотя дождей почти не было. Среднемесячная температура сентября в регионе +15,6 градуса, количество осадков — 35 миллиметров, — отмечает Наталья Алатырцева.
Небольшое похолодание и дожди в Волгоградскую область принес заток холода с северных морей. Сейчас на погоду оказывает влияние обширный антициклон, центр которого был над Сибирью. Ночные температуры в регионе опускались до 8−13 градусов, в Даниловке ночью зафиксировали минимум в +4 градуса.
— Связано это с тем, что территория Волгоградской области очень большая, у нас различные климатические зоны, различная растительность. Например, на погоду в Даниловке, в Ольховке оказывает влияние подстилающая поверхность — меловые горы, — поясняет такой контраст синоптик.
С 11 сентября в Волгограде вновь потеплеет, будет сухо. В ближайшие дни по области ночью ожидается +12…+17 градусов, местами при прояснении температура будет опускаться до +6…+10. Днем в среду по области +26…+31, в последующие дни температура будет повышаться на 1−2 градуса. Так что сентябрь запомнится жаркими днями. Но это не аномалия, а норма:
— Анализ погоды в сентябре показал, что за шестьдесят лет наблюдений в Волгограде отмечали максимальную температуру в +37,5 градуса, в области в 2010 году было +40.
Когда ждать осеннего похолодания в Волгограде
Метрологическая осень в Волгограде наступит, когда среднесуточная температура опустится ниже 15 градусов более пяти дней подряд. Обычно это происходит в третьей декаде сентября, хотя бывают и исключения. В этом году синоптики ожидают ее позже. Похолодание в 2024 году заставит волгоградцев кутаться в теплые куртки лишь в последние дни сентября. Дневные температуры опустятся до +15…+20 градусов. Зато месяц запомнится температурными контрастами.
— Сейчас ночи удлиняются, дни становятся короче, хотя еще солнечно. Погода ясная, поэтому в Волгограде будут очень большие контрасты ночных и дневных температур — до 18−20 градусов, — предупреждают синоптики.
Впереди у волгоградцев еще пара недель лета. А в октябре, после того как включат отопление, еще и бабье лето теплом утешит.