Шестой месяц лета и время контрастов: какой будет погода в сентябре 2024 в Волгограде и области

Метрологическая осень в Волгограде наступит, когда среднесуточная температура опустится ниже 15 градусов более пяти дней подряд. Обычно это происходит в третьей декаде сентября, хотя бывают и исключения. В этом году синоптики ожидают ее позже. Похолодание в 2024 году заставит волгоградцев кутаться в теплые куртки лишь в последние дни сентября. Дневные температуры опустятся до +15…+20 градусов. Зато месяц запомнится температурными контрастами.