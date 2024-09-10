Лучшие фото 10 сентября

Верующие ждут начала святой мессы папы Франциска в парке Таситолу в Дили, Восточный Тимор. Папа римский впервые посещает эту страну в качестве независимого от Индонезии государства.
Уличный торговец, на котором надето украшение из цветов астры, известное как «Адей Абеба», смотрит на себя в зеркало, пока люди готовятся к Энкутаташу, эфиопскому Новому году, на рынке Шола в Аддис-Абебе.
Артисты тайваньской оперы готовится к выступлению в опере Синьбэйя. Гэцзай-си сочетает пение, танцы, акробатику и боевые искусства; костюмы и грим актеров в основном те же, что в пекинской опере, но менее сложные. В спектакле используют восемь музыкальных инструментов.
Старт ракеты SpaceX Falcon 9 с первой в истории частной пилотируемой космической миссией Polaris Dawn на мысе Канаверал. Polaris Dawn — первая из трех запланированных, их финансирует глава компании Shift4 Payments миллиардер Джаред Айзекман. Он же назначен командиром этой экспедиции. Первоначально полет планировался еще в декабре 2021 года, но из-за задержек в ходе разработки проекта он неоднократно откладывался.
Грузовики с гуманитарной помощью на пограничном пункте Рафах между Египтом и сектором Газа.
Строительство новых многоквартирных домов в ливанском городе Дерна. Число жертв наводнения 2023 года на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч, об этом сообщает Ливийское общество Красного Полумесяца. Пропавшими без вести числятся около 20 тысяч человек.
Участник пятых Всемирных игр кочевников 2024 в Астане. Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основу состязаний легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии. Первые Всемирные игры кочевников прошли в городе Чолпон-Ата Иссык-Кульской области Кыргызстана в 2014 году.
Работы по реконструкции Политехнического музея в центре Москвы. В музее завершается финальная часть реставрации Парадной лестницы — окраска. Политехнический музей, реставрация которого началась в 2013 году, должны ввести в эксплуатацию в 2025 году.
Фламинго на озере Туз в турецкой Анкаре. Tuz Gölü буквально переводится как «Соленое озеро», оно является вторым по величине озером Турции. Соленость озера составляет 340 промилле.
Поврежденные в результате супертайфуна «Яги» ветряные турбины вдоль залива Мулан в Китае. «Яги» стал самым сильным в КНР осенним тайфуном за 75 лет, он сохранял силу супертайфуна 64 часа.