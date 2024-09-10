Лучшие фото 10 сентября

Старт ракеты SpaceX Falcon 9 с первой в истории частной пилотируемой космической миссией Polaris Dawn на мысе Канаверал. Polaris Dawn — первая из трех запланированных, их финансирует глава компании Shift4 Payments миллиардер Джаред Айзекман. Он же назначен командиром этой экспедиции. Первоначально полет планировался еще в декабре 2021 года, но из-за задержек в ходе разработки проекта он неоднократно откладывался.