Детей назвал в честь талисмана и своим позывным: Как жена участника СВО стала мамой «королевской двойни»

— Так детей назвал Саша. Агат — это его позывной. А Марена в мифологии — богиня, отвечающая за жизненный круговорот, и она же изображена на талисмане, который Саша взял с собой в зону СВО. Муж уверен, что с ним все будет хорошо, потому что дети дают ему силы и стимул вернуться к нам целым и невредимым.