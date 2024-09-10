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Детей назвал в честь талисмана и своим позывным: Как жена участника СВО стала мамой «королевской двойни»

Под Ростовом участник спецоперации стал отцом «королевской двойни» с редкими именами Агат и Марена.

Источник: Комсомольская правда

В Новошахтинске Ростовской области Алеся и Александр Патраковы уже воспитывают двоих детей — 16-летнюю дочь и 11-летнего сына.

Супруги признаются, что становиться многодетными родителями даже не думали. Но планы резко поменялись после того, как глава семьи в рамках частичной мобилизации отправился в зону специальной военной операции. Спустя год, муж и жена решили стать родителями в третий раз!

Пара вместе уже 11 лет. Фото: из семейного архива

«ДВОЙНЯ. НО ЭТО НЕ ТОЧНО…».

34-летняя Алеся говорит, что до беременности постоянно ездила к мужу «за ленточку».

— Я старалась хотя бы раз в два месяца навещать Сашу, а заодно привозила ему то одежду, то продукты.

И вот после очередной поездки к мужу Алеся поняла, что беременна. Уже на первом УЗИ врач сказал: «У вас, возможно, будет двойня. Но это не точно». На второе исследование женщина пошла уже вместе с Александром. Специалист подтвердил предположение своего коллеги: сомнений не оставалось — женщина носила двоих малышей.

— Сказать, что я была удивлена, ничего не сказать. Я была в шоке! По моей линии в роду ни у кого нет двойняшек, а вот у мужа были.

В то время, когда жена просто не находила себе места от эмоций, супруг, напротив, был спокойным и только счастливо улыбался.

«ОДИН РЕБЕНОК ХОРОШО, А ДВА — ЛУЧШЕ».

— Один ребенок хорошо, а два — лучше! — уверенно сказал он.

А сколько же было радости, когда врачи назвали пол детей.

— На самом деле, нам было непринципиально: мальчики или девочки. Но, конечно, разнополые дети — это подарок. Я тогда и узнала, что такая двойня называется «королевской». Кстати, Саша и на этот раз не удивился. Он почему-то знал, что я жду мальчика и девочку.

По словам Алеси, муж точно знал, что они ждут и сына, и дочку! Фото: из семейного архива

Сама беременность протекала тяжело, с токсикозом. Сказалось и волнение за мужа.

— Конечно, и тогда боялась, и сейчас боюсь за Сашу. Я же понимаю, что участие в спецоперации — это риск.

«ДЕТИ, МОЖЕТ, ПОРА НА СВЕТ?».

Зато роды прошли идеально! По словам женщины, в роддом ее положили заранее, назначив дату родов в срок 37 недель. Но у малышей, видимо, были свои планы на этот счет. Накануне их рождения Александр со старшими детьми приехал в больницу навестить жену. А погладив любимую по животику, сказал: «Дети, может, пора уже появиться на свет?».

Малыши оказались послушными. На следующий день начались схватки. Детки родились на сроке 36 недель и шесть дней. И оба — с хорошим весом: почти по три кило. Мальчик, которого назвали необычным именем Агат, старше сестрички на семь минут. Кстати, у девочки — тоже красивое и яркое имя — Марена.

— Так детей назвал Саша. Агат — это его позывной. А Марена в мифологии — богиня, отвечающая за жизненный круговорот, и она же изображена на талисмане, который Саша взял с собой в зону СВО. Муж уверен, что с ним все будет хорошо, потому что дети дают ему силы и стимул вернуться к нам целым и невредимым.

«ДНЕМ СПОКОЙНО, А НОЧЬЮ ВЕСЕЛО».

После выписки из роддома Александр немного побыл с родными и вновь отправился на спецоперацию. Так что теперь с детьми нянчится только Алеся.

— Днем малыши ведут себя спокойно, но вот ночью у нас весело … По очереди ношу на руках то сына, то дочку.

Старшим детям супругов 16 и 11 лет. Фото: из семейного архива

К счастью, на подхвате — старшие дети. Если надо, они и приготовят, и в доме уберут.

— Бабушек и дедушек у нас нет, так что приходится справляться самой. Это непросто, но радость быть мамой таких замечательных крох того стоит. Надеюсь, что скоро Саша вернется домой и тогда я смогу сказать совершенно точно: «Я — абсолютно счастливая женщина!».