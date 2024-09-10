Девять жителей Братска отправили в зону СВО добровольцами

Еще девять жителей Братска отправились «за ленточку» добровольцами. Проводить их пришли друзья, коллеги, жены, родители и дети. Также удачи и скорейшего возвращения домой пожелал Сергей Серебренников. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
— Не хочу оставаться в стороне, когда Родине требуется моя помощь. Я не служил, но готов обучиться любой специальности и выполнять любую задачу. Хочу быть полезным Родине, — рассказывает один из добровольцев.
Мужчины — представители разных профессий. У них отличается возраст и опыт воинской службы. Однако все они приняли решение отправиться на сборный пункт, который находиться в Шелехове.
Также поддержать мужчин пришел священник Православной церкви. Он отслужил молебен и благословил на службу. По сложившейся традиции, мужчинам вручили вещмешки с надпись «Братск», там есть все самое необходимое, что может пригодиться в первое время.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской детской областной больнице открыли два новых отделения.