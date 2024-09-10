Путин поручил ежегодно проводить конкурс «Это у нас семейное»

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей” обеспечить ежегодное проведение Всероссийского конкурса семей проекта “Это у нас семейное”, предусмотрев его финансирование за счет средств федерального бюджета», — говорится в тексте поручений.
Доложить о результатах исполнения поручения прописано до 1 сентября 2025 года, далее — один раз в год.
Ответственными за исполнение назначены председатель правительства Михаил Мишустин и ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Кроме того, глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».
Доложить о результатах исполнения поручения прописано до 1 декабря текущего года. Ответственным за исполнение назначен Мишустин.