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Путин поручил ежегодно проводить конкурс «Это у нас семейное»

МОСКВА, 10 сен — РАПСИ. Президент Владимир Путин поручил правительству и АНО «Россия — страна возможностей» обеспечить ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное».

Источник: Пресс-служба Президента России

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Россия — страна возможностей” обеспечить ежегодное проведение Всероссийского конкурса семей проекта “Это у нас семейное”, предусмотрев его финансирование за счет средств федерального бюджета», — говорится в тексте поручений.

Доложить о результатах исполнения поручения прописано до 1 сентября 2025 года, далее — один раз в год.

Ответственными за исполнение назначены председатель правительства Михаил Мишустин и ректор президентской академии, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Кроме того, глава государства поручил кабмину рассмотреть вопрос о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».

Доложить о результатах исполнения поручения прописано до 1 декабря текущего года. Ответственным за исполнение назначен Мишустин.

Путин Владимир