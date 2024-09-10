Не проработал и трёх месяцев: автобусный маршрут из аэропорта в города побережья закрыли

В Калининградской области отменён автобусный маршрут № 544, который курсировал из аэропорта в города побережья. Об этом «Клопс» сообщили на предприятии, которое обслуживало рейсы.
Транспорт возил пассажиров из Храброво в Зеленоградск, Пионерский, Светлогорск и Балтийск и в обратном направлении. Стоимость проезда была значительно ниже, чем на такси, а условия в автобусах — довольно комфортные.
544-й запустили 15 июня после массовых обращений жителей прибрежных городов. На тот момент добраться до аэропорта на общественном транспорте можно было только через Калининград. Это неудобно тем, кто едет с курортов, так как приходится делать крюк или переплачивать за такси.
Перевозчик пояснил, что возобновлять рейсы не планируется. «Клопс» направил запрос в мининфраструктуры. Ведомство ранее несколько раз проводило торги, но не смогло найти желающих работать на этом направлении.