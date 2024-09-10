Три человека умерли от коронавируса на Кубани за неделю. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. За это время COVID-19 заболели 706 человек.
В том числе коронавирус подтвердился у 110 детей. Самому младшему новому пациенту меньше недели.
В Краснодаре выявили более 280 случаев COVID-19, в Новороссийске — свыше 54, в Сочи — почти 50, в Тимашевском районе — 44. В Армавире заболели 33 человека, в Кущевском районе — 26. В Горячем Ключе — 25, в Успенском районе — 24, в Новокубанском — 23.
В Крымском районе получено 12 положительных результатов, в Абинском и Ейском — по 11, в Кавказском, Северском и Староминском — по девять. Семь новых случаев заболевания зарегистрировано в Апшеронском районе, по шесть — в Геленджике, Динском и Курганинском районах, по пять — в Анапе, Белоглинском, Выселковском, Мостовском и Приморско-Ахтарском районах.
По четверо заболевших выявили в Красноармейском и Тихорецком районах, три — в Белореченском, Каневском, Кореновском и Усть-Лабинском, два — в Гулькевичском, Новопокровском, Павловском и Туапсинском, по одному — в Брюховецком, Крыловском, Ленинградском, Славянском, Тбилисском и Темрюкском.
«Госпитализированы 145 человек. За этот же период выздоровели 698 человек», — сообщили в краевом оперштабе.