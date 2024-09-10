Три человека умерли от коронавируса на Кубани за неделю

В Крымском районе получено 12 положительных результатов, в Абинском и Ейском — по 11, в Кавказском, Северском и Староминском — по девять. Семь новых случаев заболевания зарегистрировано в Апшеронском районе, по шесть — в Геленджике, Динском и Курганинском районах, по пять — в Анапе, Белоглинском, Выселковском, Мостовском и Приморско-Ахтарском районах.