Старейшая аптечная сеть Краснодара перешла в собственность края

По данным властей Кубани, кроме аптечных предприятий, в регионе работает еще 13 государственных унитарных предприятий. Из них пять планируют приватизировать, три — реорганизовать в госучреждения, два — ликвидировать, еще одно находится в стадии банкротства. Как пояснили в администрации края, в связи с высокой социальной значимостью работу в форме унитарных предприятий продолжат Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» и «Кубаньводкомплекс».