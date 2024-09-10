Старейшая аптечная сеть Краснодара перешла в собственность края

Как поясняют в пресс-службе администрации края, все аптеки сети войдут в ГУП «Кубаньфармация». Учредителями предприятия являются департамент имущественных отношений Краснодарского края и региональное министерство здравоохранения.
Вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов отметил, что реорганизовывают муниципальные и государственные предприятия по поручению Правительства страны. В феврале 2024 года перевести краснодарскую сеть аптек в ГУП «Кубаньфармация» поручил губернатор региона Вениамин Кондратьев, чтобы сохранить аптечную сеть, которую городские власти собрались ликвидировать.
«Переход аптечной сети в краевую собственность — это шаг к консолидации активов. Он направлен на бесперебойное обеспечение лекарствами, в том числе льготных категорий наших жителей», — отметил Роман Лузинов.
По его словам, «Аптеки Кубани» одни из немногих, где готовят индивидуальные препараты, которые не производят в заводских условиях. Это старейшая сеть аптек. Первая точка появилась в 1918 году в Екатеринодаре. Сейчас в сеть входят 21 аптека, четыре аптечных пунка и справочно-информационный центр.
По данным властей Кубани, кроме аптечных предприятий, в регионе работает еще 13 государственных унитарных предприятий. Из них пять планируют приватизировать, три — реорганизовать в госучреждения, два — ликвидировать, еще одно находится в стадии банкротства. Как пояснили в администрации края, в связи с высокой социальной значимостью работу в форме унитарных предприятий продолжат Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой водопровод» и «Кубаньводкомплекс».