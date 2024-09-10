В Омске приговорили лидера преступной группы за вымогательство

Суд установил, что в августе 2022 года этот человек создал группу, которая угрожала директору сельскохозяйственного предприятия. Они требовали от него заплатить больше 20 миллионов рублей. Когда директор отказался, трое из группы подожгли его землю и технику. Но дождь потушил огонь.