В Омске приговорили лидера преступной группы за вымогательство

В Омске вступил в силу приговор для лидера преступной группы. Он вымогал у предпринимателя более 20 миллионов рублей.
Омский областной суд рассмотрел это дело в апелляционном порядке. Ранее Куйбышевский районный суд уже приговорил его к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Лидера группы обвинили в вымогательстве и в покушении на поджог.
Суд установил, что в августе 2022 года этот человек создал группу, которая угрожала директору сельскохозяйственного предприятия. Они требовали от него заплатить больше 20 миллионов рублей. Когда директор отказался, трое из группы подожгли его землю и технику. Но дождь потушил огонь.
Лидер группы не признал свою вину. Однако суд оставил приговор без изменений и не снизил наказание.