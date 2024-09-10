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В Омске приговорили лидера преступной группы за вымогательство

Группа требовала у предпринимателя больше 20 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске вступил в силу приговор для лидера преступной группы. Он вымогал у предпринимателя более 20 миллионов рублей.

Омский областной суд рассмотрел это дело в апелляционном порядке. Ранее Куйбышевский районный суд уже приговорил его к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Лидера группы обвинили в вымогательстве и в покушении на поджог.

Суд установил, что в августе 2022 года этот человек создал группу, которая угрожала директору сельскохозяйственного предприятия. Они требовали от него заплатить больше 20 миллионов рублей. Когда директор отказался, трое из группы подожгли его землю и технику. Но дождь потушил огонь.

Лидер группы не признал свою вину. Однако суд оставил приговор без изменений и не снизил наказание.