Маша Шейх поделилась, что для нее является самым тяжелым в гастрольной деятельности

В эксклюзивном интервью для Звук Медиа она пояснила, что из-за отсутствия нормального сна часто страдает здоровье.
Как оказалось, самая большая трудность в гастролях для Марии Шейх — это не волнение перед залом и постоянные выступления, а отсутствие сна: «Это не всегда возможно, поэтому и самое сложное».
Певица добавила, что из-за недосыпа часто ослабевает иммунитет, что тоже не идет на руку, когда концерты следуют один за другим. Однако, по словам артистки, ей помогает держать себя в тонусе здоровый образ жизни.
В настоящее время Маша Шейх выпускает музыку под своим именем и занимается продюсированием Евы Власовой и Chagunava. Ранее артистка была участницей дуэта «#2Маши», который распался в 2022 году из-за разлада внутри коллектива.