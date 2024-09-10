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Маша Шейх поделилась, что для нее является самым тяжелым в гастрольной деятельности

В эксклюзивном интервью для Звук Медиа она пояснила, что из-за отсутствия нормального сна часто страдает здоровье.

Источник: Звук

В эксклюзивном интервью для Звук Медиа она пояснила, что из-за отсутствия нормального сна часто страдает здоровье.

Как оказалось, самая большая трудность в гастролях для Марии Шейх — это не волнение перед залом и постоянные выступления, а отсутствие сна: «Это не всегда возможно, поэтому и самое сложное».

Певица добавила, что из-за недосыпа часто ослабевает иммунитет, что тоже не идет на руку, когда концерты следуют один за другим. Однако, по словам артистки, ей помогает держать себя в тонусе здоровый образ жизни.

В настоящее время Маша Шейх выпускает музыку под своим именем и занимается продюсированием Евы Власовой и Chagunava. Ранее артистка была участницей дуэта «#2Маши», который распался в 2022 году из-за разлада внутри коллектива.