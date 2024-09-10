Зарплаты работников физического труда выросли в Иркутской области

Специалисты hh.ru определили, как изменилась оплата труда в Иркутской области в августе 2024 года. По итогам средняя предполагаемая заработная плата составила 69,3 тысячи рублей. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По всей стране работникам в среднем предлагают 69,4 тысячи рублей, эти показатели также увеличились на 39%.
На данный момент желаемая зарплата у жителей Приангарья составляет 50 тысяч рублей, а по стране — почти 69 тысяч. Больше всего денег получают те работники, что зарабатывают на жизнь физическим трудом.
— К самым «дорогим» сейчас относятся представители направлений «Добыча сырья» (медиана предлагаемых зарплат — 173 тыс), «Сельское хозяйство» (170,7 тыс.), «Транспорт, логистика, перевозки» (146 тыс.), «Строительство, недвижимость» (143 тыс.), «Производство, сервисное обслуживание» (142,3 тыс.), «Рабочий персонал» (127,3 тыс.), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (114,7 тыс.), «Высший и средний менеджмент» (108,4 тыс.) и «Автомобильный бизнес» (101 тыс.), — рассказали в пресс-службе hh.ru.
А вот меньше всего получают представители сферы безопасности, туризма, науки и розничной торговли. Им выплачивают от 41 до 45 тысяч рублей.
Самые заметные изменения произошли у работников транспорта, логистики и перевозки (зарплата увеличилась на 61% до 146 тыс). Также в этот список попал рабочий персонал (+58% до 127,3 тыс). Следующими оказались представители производства и сервисного обслуживания, медицины и фармацевтики, строительства и недвижимости, высшего и среднего менеджмента, сельского хозяйства и автомобильного бизнеса. Зарплаты выросли на 40−54%. Платят от 101 тысячи до 143,3 тысячи рублей.
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