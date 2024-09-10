Зарплаты работников физического труда выросли в Иркутской области

Специалисты hh.ru определили, как изменилась оплата труда в Иркутской области в августе 2024 года. По итогам средняя предполагаемая заработная плата составила 69,3 тысячи рублей. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По всей стране работникам в среднем предлагают 69,4 тысячи рублей, эти показатели также увеличились на 39%.