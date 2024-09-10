Развиваем туризм, защищаем интересы отдыхающих: Донская инициатива легла в основу федерального закона

— Основные, ключевые поправки связаны с введением единой системы классификации всех объектов размещения. В законе они называются средства размещения. Но нам привычнее, наверное, говорить о гостиницах, кэмпингах, глэмпингах, санаториях и так далее. На сегодняшний день категория «звездности» используется только для определения критериев качества предоставления услуг гостиницами. Аналогичные требования будут размещены на все объекты размещения. Кроме того, под общие критерии оценки качества будут попадать пляжи и горнолыжные курорты. В Ростовской области горнолыжных курортов нет, но есть пляжи. Я думаю, что если данные поправки будут внесены, то это значительно повысит качество оказываемых туристических услуг и, конечно, привлечет новых туристов в Ростовскую область, — прокомментировала сенатор.