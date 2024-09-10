Развиваем туризм, защищаем интересы отдыхающих: Донская инициатива легла в основу федерального закона

В донской столице состоялось общественное обсуждение федерального закона, который касается сферы туриндустрии. Модератором встречи выступила председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и туризму Ирина Жукова. Поводом для того, чтобы собраться за круглым столом, стал федеральный законопроект об основах туристской деятельности в стране. Он предполагает введение единой системы классификации всех объектов размещения туристов, в том числе — глэмпингов и модульных гостиниц.
«НАШИМИ КОЛЛЕГАМИ БЫЛИ ВЫСКАЗАНЫ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ».
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор РФ от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова напомнила собравшимся, что идея законодательного акта родилась на Дону.
— Нашими коллегами-депутатами из Законодательного Собрания и представителями туристической отрасли были высказаны ключевые предложения. Сегодня мы обсуждаем тот законопроект, который был внесен в июле этого года, и фактически наша встреча — это нулевые чтения. Мы получили обратную связь, понимаем, что нужно работать дальше. Возможно, будут поправки к данному законопроекту, поскольку наши коллеги очень глубоко разбираются в теме, и были высказаны очень дельные предложения, — сообщила Ирина Рукавишникова.
«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ ТРАНЗИТНОЙ ЗОНОЙ».
А парламентарий регионального Заксобрания Анна Андреева отметила, что популярные и динамично развивающиеся в области глэмпинги и модульные гостиницы — явление молодое, поэтому существующие сегодня нормативно-правовые документы не отражают возможности классификаций этих объектов. Депутат также высказала уверенность в том, что этот пробел необходимо устранить.
— Мы все очень хотим, чтобы Ростовская область перестала быть проездной, транзитной зоной. У нас в прошлом году появилось несколько глэмпингов, и в этом году создаются новые локации, модульные гостиницы. Я уверена, что благодаря, в том числе, и этому федеральному законопроекту мы будем продолжать двигаться только вперед в развитии туристической отрасли, — сказала депутат областного парламента.
ПОПРАВКИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСЯТ КАЧЕСТВО УСЛУГ.
В процессе обсуждения федерального законопроекта было отмечено, но новая инициатива, в первую очередь, должна защитить интересы туристов. Кроме того, она нацелена и на развитие туристической индустрии.
— Основные, ключевые поправки связаны с введением единой системы классификации всех объектов размещения. В законе они называются средства размещения. Но нам привычнее, наверное, говорить о гостиницах, кэмпингах, глэмпингах, санаториях и так далее. На сегодняшний день категория «звездности» используется только для определения критериев качества предоставления услуг гостиницами. Аналогичные требования будут размещены на все объекты размещения. Кроме того, под общие критерии оценки качества будут попадать пляжи и горнолыжные курорты. В Ростовской области горнолыжных курортов нет, но есть пляжи. Я думаю, что если данные поправки будут внесены, то это значительно повысит качество оказываемых туристических услуг и, конечно, привлечет новых туристов в Ростовскую область, — прокомментировала сенатор.
Отметим, что отдельные положения в законе регламентируют расширение прав и возможностей органов государственной власти субъектов РФ, которые будут активно участвовать и в составлении реестра средств размещения туристов, и в осуществлении контрольных функций.