«Наш город богат талантами»: В честь 275-летия Ростова-на-Дону знаки отличия вручили почетным гражданам донской столицы

Этот День города, который Ростов-на-Дону встретит уже в ближайшие выходные, особенный — юбилейный. И в его преддверии, по доброй традиции, власти чествовали лучших ростовчан. Торжественное собрание, посвященное 275-й годовщине со дня основания Ростова-на-Дону, состоялось в Музыкальном театре.