«Наш город богат талантами»: В честь 275-летия Ростова-на-Дону знаки отличия вручили почетным гражданам донской столицы

Этот День города, который Ростов-на-Дону встретит уже в ближайшие выходные, особенный — юбилейный. И в его преддверии, по доброй традиции, власти чествовали лучших ростовчан. Торжественное собрание, посвященное 275-й годовщине со дня основания Ростова-на-Дону, состоялось в Музыкальном театре.
«ДОСТИЖЕНИЯМИ ЖИТЕЛЕЙ ПИШЕТСЯ ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО РОСТОВА».
В праздничном мероприятии на сцене музтеатра приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе, Герой России Анатолий Сафронов, первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, Почетные граждане Ростова, ветераны, Герои России, представители трудовых династий, актив молодежи.
— Наш город богат талантами: это врачи, промышленники, педагоги, спортсмены и деятели культуры. Достижениями жителей пишется история современного Ростова, — обратился к присутствующим с приветственным словом глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. — Нам есть чем гордиться.
Алексей Валентинович напомнил, что столица Дона прирастает новыми территориями и реализует крупные мегапроекты в строительной, дорожной и транспортной отраслях. А благодаря национальным проектам и поддержке губернатора Ростовской области в городе беспрецедентные объемы социального строительства.
— Сегодняшние успехи Ростова — это заслуга многих поколений. В этот день особые слова благодарности — ветеранам и всем тем, кто строил и восстанавливал донскую столицу, отдавая свою душу и сердце, — подчеркнул Алексей Логвиненко.
УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ».
Традиционно, каждые пять лет за значительный вклад в развитие донской столицы, присваивается звание «Почетный гражданин города Ростова-на-Дону». В торжественной обстановке глава администрации города вручил знаки отличия выдающимся ростовчанам:
— Владимиру Васильевичу Булгакову — Герою России;
— Олегу Ивановичу Киту — академику Российской академии наук, доктору медицинских наук, профессору, Заслуженному врачу Российской Федерации;
— Михаилу Анатольевичу Чернышеву — председателю Общественной палаты города Ростова-на-Дону.
Также Алексей Логвиненко наградил Почетными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами горожан, которые своим каждодневным трудом меняют родной город к лучшему.
А после состоялся праздничный концерт: яркими номерами и оригинальными выступлениями поздравили донскую столицу с юбилеем творческие коллективы Ростова.
Напомним, пять лет назад, в год 270-летия донской столицы, знак отличия «Почетный гражданин города Ростова-на-Дону» получили Вячеслав Кущев — художественный руководитель — генеральный директор Ростовского государственного музыкального театра, ветеран Великой Отечественной войны Григорий Никаноров и Николай Шевченко, который был депутатом Законодательного Собрания Ростовской области пяти созывов.
В этом году звание «Почетный гражданин города Ростова-на-Дону» присвоено: Булгакову Владимиру Васильевичу, Герою России, Киту Олегу Ивановичу, академику Российской академии наук, Чернышеву Михаилу Анатольевичу, председателю Общественной палаты города Ростова-на-Дону и Саввиди Ивану Игнатьевичу, директору по стратегическому и инновационному развитию производственно-коммерческой фирмы «Атлантис-Пак».
Всего же полный список почетных граждан донской столицы, начиная с купца первой гильдии Николая Ивановича Чурилина, насчитывает десятки имен.