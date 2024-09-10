Последние новости к вечеру 10 сентября 2024 года

Морские учения «Океан-2024» станут наиболее масштабными для России за 30 лет, заявил Путин. В активной фазе будут отработаны сложные боевые задачи. Участвуют корабли и авиация Китая, приглашены наблюдатели из разных стран. Путин подчеркнул важность военного сотрудничества с дружественными государствами в условиях растущей напряженности.