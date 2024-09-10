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Последние новости к вечеру 10 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 10 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 10 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 сентября 2024 года.

Путин назвал учения «Океан-2024» самыми масштабными за 30 лет

Учения «Океан-2024»
Источник: ТАСС

Морские учения «Океан-2024» станут наиболее масштабными для России за 30 лет, заявил Путин. В активной фазе будут отработаны сложные боевые задачи. Участвуют корабли и авиация Китая, приглашены наблюдатели из разных стран. Путин подчеркнул важность военного сотрудничества с дружественными государствами в условиях растущей напряженности.

Премьер Украины: уничтожены все ТЭЦ, обслуживающие Харьков

ТЭЦ в Харькове
Источник: Администрация Харькова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что российские войска уничтожили все ТЭЦ, обслуживавшие Харьков. В город завозят мобильные котельные. По оценкам экспертов, зимой жители Украины могут испытывать нехватку тепла и света до 20 часов в сутки из-за атак на энергетическую инфраструктуру.

Песков заявил о плане по выдавливанию ВСУ из Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные имеют планы по выдавливанию ВСУ из Курской области, но обсуждать их публично нецелесообразно. Бои в регионе идут с 6 августа, там введен режим ЧС, организован вывоз местных жителей.

Британия ввела санкции против ВКС РФ

Великобритания ввела санкции против ВКС РФ, 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации. Также под ограничения попали семь иранских лиц и компаний, включая Baharestan Kish Company. Введены санкции против пяти морских судов, якобы связанных с военной поддержкой РФ.

В Германии объяснили, почему Шольц захотел мира на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц
Источник: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц инициировал мирный процесс по Украине из-за сложной внутриполитической ситуации, считает политолог Штефан Майстер. Он отметил, что Шольцу пришлось таким образом отреагировать на внутренние призывы о завершении конфликта и на успех оппозиции на недавних выборах.