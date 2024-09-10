Последние новости к вечеру 10 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 10 сентября 2024 года.
Путин назвал учения «Океан-2024» самыми масштабными за 30 лет
Морские учения «Океан-2024» станут наиболее масштабными для России за 30 лет, заявил Путин. В активной фазе будут отработаны сложные боевые задачи. Участвуют корабли и авиация Китая, приглашены наблюдатели из разных стран. Путин подчеркнул важность военного сотрудничества с дружественными государствами в условиях растущей напряженности.
Премьер Украины: уничтожены все ТЭЦ, обслуживающие Харьков
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что российские войска уничтожили все ТЭЦ, обслуживавшие Харьков. В город завозят мобильные котельные. По оценкам экспертов, зимой жители Украины могут испытывать нехватку тепла и света до 20 часов в сутки из-за атак на энергетическую инфраструктуру.
Песков заявил о плане по выдавливанию ВСУ из Курской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские военные имеют планы по выдавливанию ВСУ из Курской области, но обсуждать их публично нецелесообразно. Бои в регионе идут с 6 августа, там введен режим ЧС, организован вывоз местных жителей.
Британия ввела санкции против ВКС РФ
Великобритания ввела санкции против ВКС РФ, 924-го Государственного центра беспилотной авиации и командования военно-транспортной авиации. Также под ограничения попали семь иранских лиц и компаний, включая Baharestan Kish Company. Введены санкции против пяти морских судов, якобы связанных с военной поддержкой РФ.
В Германии объяснили, почему Шольц захотел мира на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц инициировал мирный процесс по Украине из-за сложной внутриполитической ситуации, считает политолог Штефан Майстер. Он отметил, что Шольцу пришлось таким образом отреагировать на внутренние призывы о завершении конфликта и на успех оппозиции на недавних выборах.