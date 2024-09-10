Олбани
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске готовятся к международным соревнованиям по спортивной борьбе «Сила традиций»

Состязания «Сила традиций» соберут спортсменов из разных стран.

Источник: Комсомольская правда

В Омске началась подготовка к международным соревнованиям по спортивной борьбе «Сила традиций» среди юношей до 18 лет. Губернатор Виталий Павлович Хоценко и 3-кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Александр Александрович Карелин договорились о проведении этих престижных состязаний в нашем регионе.

Это уже четвертые по счету соревнования «Сила традиций», где ожидаются сильнейшие спортсмены из разных стран. В Омск приедут команды из Армении, Казахстана, Белоруссии и всех федеральных округов России.

Сегодня состоялось заседание оргкомитета на G-Drive Арене, где с 7 по 10 ноября пройдут соревнования. Участники обсудили ключевые организационные вопросы, включая медицинское сопровождение, обеспечение безопасности, культурные мероприятия и информационную кампанию.