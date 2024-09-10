В Омске готовятся к международным соревнованиям по спортивной борьбе «Сила традиций»

В Омске началась подготовка к международным соревнованиям по спортивной борьбе «Сила традиций» среди юношей до 18 лет. Губернатор Виталий Павлович Хоценко и 3-кратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, сенатор Александр Александрович Карелин договорились о проведении этих престижных состязаний в нашем регионе.