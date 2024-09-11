Ветка свяжет ж/д вокзал и аэропорт: Стали известны подробности строительства подземного трамвая в Краснодаре

В Краснодаре определились, как будет выглядеть новый общественный транспорт. Это не канатное, как заявлялось ранее, и даже не классическое метро. Под землю запустят трамвай.
«Подземный трамвай — это удлиненный трамвай, для которого рельсы проложены под землей. В тоннелях метро перевозят пассажиров поезда. Для линии метро глубина залегания требуется больше, чем для линии подземного трамвая», — рассказал «КП»-Кубань руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков.
Линия протянется на 15 километров и пройдет по всему городу. На первом этапе ветку заведут от железнодорожного вокзала «Краснодар-1» по историческому центру через район ул. 40-летия Победы, микрорайоны Московский и Восточно-Кругликовский, ЖК «Панорама». Конечная станция будет в поселке Плодородный.
На этом строительство не остановится. Подземный трамвай будет двигаться в сторону строящихся ЖК «Сосновый бор» и «Родные просторы», частично она захватит поселок Знаменский и Новознаменский. А потом и вовсе доберется до аэропорта.
«Первые прогнозы по срокам и механизму реализации проекта можно будет сделать не раньше апреля 2025 года. К этому времени предстоит “вписать” маршрут подземного трамвая в единый документ территориального планирования краевого центра», — отметил Поздняков.
Такое строительство бюджет Краснодара да и края не потянет. По предварительным данным, нужны миллиардные вложения. Механизм финансирования пока на стадии проработки.
КОНКРЕТНО.
Построить планируется порядка 12−14 станций (шаг 1−1,5 км.).
МНЕНИЕ.
Споры о сложных грунтах под Краснодаром ведутся давно. Одни говорят, что метро строить из-за близости воды нельзя, другие считают — главное, соблюдать технологии. В Санкт-Петербурге же работает метро, а места там болотистые и климат сырой.
«Строить можно, где угодно. Современные технологии позволяют укрепить грунт, обеспечить необходимую гидроизоляцию. В Краснодаре условия для создания метро непростые. И тут встает главный вопрос — финансирования. Это все недешево. Поэтому будут нужны огромные средства», — считает заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники КубГУ Татьяна Любимова.