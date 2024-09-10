Запретить продажу алкоголя в День трезвости предложили в Ростовской области

В Ростовской области общественники предложили запретить продажу алкоголя 11 сентября, чтобы популяризировать День трезвости. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Как оказалось, аспекты и актуальные итоги антиалкогольной работы обсудили на брифинге «Трезвость — норма жизни».
— Ситуация стабильно улучшается. Область входит в первую группу Национального рейтинга трезвости 20 самых трезвых регионов. Показатели являются самыми низкими по стране. В 2023 году это было девятое место, — сообщила главный врач ГБУ РО «Наркологический диспансер» Елена Малышко.
Важность профилактической работы также отметил начальник службы по обеспечению деятельности антинаркотической комиссии Ростовской области Алексей Чванов.
Ранее стало известно, что на улице Баумана в Ростове-на-Дону собираются открыть первый вытрезвитель. В дальнейшем подобные места помощи людям с алкогольным опьянением намерены создать в Таганроге, Шахтах и Новочеркасске.