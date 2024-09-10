Депутат Немкин назвал YouTube одним из главных распространителей фейков

Публично заявлять о борьбе с дезинформацией, а на деле втайне зарабатывать на ней, вполне укладывается в общую линию поведения Google, которая хорошо знакома многим россиянам. Например, видеохостинг ИТ-гиганта — YouTube. Эта площадка — одна из самых главных распространителей фейков и другого противоправного контента в интернете. Модерация видеохостинга ничего с подобным контентом не делает, отказываясь его удалять, то есть исполнять требования Роскомнадзора. YouTube удаляет лишь то, что связано с Россией и каким-либо образом выражает поддержку нашей стране. Это касается в том числе и тех блогеров, которые абсолютно не связаны с политикой. Даже каналы наших музыкантов были удалены.