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В Краснодаре 10-летняя школьница собирает гумпомощь и сама ездит в зону СВО

Юная жительница Кубани собирает гумпомощь детям и сама ездит в зону СВО.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре 10-летняя Наташа Павлова собирает гумпомощь и сама ездит в зону СВО. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.

Отец школьницы ушел добровольцем на СВО. До этого мужчина был волонтером благотворительного фонда. Любовь к этому делу переняла и его дочь. Юная Наташа наравне со взрослыми стала активно участвовать в сборе помощи бойцам и даже несколько раз побывала в зоне спецоперации. Девочка собрала деньги на 20 велосипедов для детей Донбасса. А к 1 сентября организовала сбор канцелярии и всего необходимого для школы, а в конце августа сама поехала в приграничные районы. Безопасность девочки обеспечивала военная охрана.

Сейчас Наташа готовится к следующему выезду. Ее новые друзья из ЛНР ждут с нетерпением.