В Краснодаре 10-летняя школьница собирает гумпомощь и сама ездит в зону СВО

Отец школьницы ушел добровольцем на СВО. До этого мужчина был волонтером благотворительного фонда. Любовь к этому делу переняла и его дочь. Юная Наташа наравне со взрослыми стала активно участвовать в сборе помощи бойцам и даже несколько раз побывала в зоне спецоперации. Девочка собрала деньги на 20 велосипедов для детей Донбасса. А к 1 сентября организовала сбор канцелярии и всего необходимого для школы, а в конце августа сама поехала в приграничные районы. Безопасность девочки обеспечивала военная охрана.