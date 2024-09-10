Сказал родителям, что «съел» шарики: В Ростовской области спасли мальчика, проглотившего 50 магнитов

— Большая части магнитов находились в желудке, другие — в кишке. Чтобы извлечь все магниты, пришлось вскрывать просвет и кишки, и желудка. В этом сложность и уникальность операции. Если бы родители обратились на пару часов позже, могла бы произойти перфорация. Последствия для здоровья малыша были бы гораздо более тяжелыми.