Сказал родителям, что «съел» шарики: В Ростовской области спасли мальчика, проглотившего 50 магнитов

В Ростове спасли мальчика, который проглотил 50 магнитных шариков. Ребенку провели операцию в Областной детской клинической больнице.
Магнитные шарики мальчику купили родители. Надеялись, что с их помощью сын будет развивать мелкую моторику. Однако во время одной из игр он проглотил маленькие яркие магниты.
Выяснилось все случайно. После инцидента ребенок не мучился ни от боли, ни даже от дискомфорта. Между делом он сказал маме с папой, что «съел» шарики. Взрослые тут же повезли сына в больницу.
— На обзорном R-cнимке магнитные шарики были отлично видны. Эндоскопическая попытка извлечь их оказалась безуспешной — из-за их миграции в подслизистый и мышечный слой желудка. В итоге — полостная операция, очень сложная, — рассказали в ОДКБ.
Операцию проводил заведующий хирургическим отделением № 1 Глеб Новошинов, а также хирурги Антон Штарев и Иван Попов. По словам Антона Штарева, магниты были неодимовыми — с самой большой силой магнетизма. В стенке кишки и желудка, где находились шарики, уже была предперфорация.
— Большая части магнитов находились в желудке, другие — в кишке. Чтобы извлечь все магниты, пришлось вскрывать просвет и кишки, и желудка. В этом сложность и уникальность операции. Если бы родители обратились на пару часов позже, могла бы произойти перфорация. Последствия для здоровья малыша были бы гораздо более тяжелыми.
К счастью, операция прошла успешно. В течение нескольких дней за ребенком следили реаниматологи. Маленький пациент быстро пошел на поправку. Сначала его перевели в хирургическое отделение, а потом выписали из больницы.
СПАСЛИ ОДНОГО, А НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПРИВЕЗЛИ ДРУГОГО.
Врачи продолжают предупреждать родителей об опасности игрушек-магнитов для детей. Медики просят не покупать малышам магнитные шарики и не хранить такие предметы в доме, где есть дети.
Напомним, в начале года в Ростове двухлетние братья-близнецы съели 67 магнитов на двоих. Сначала в городскую больницу № 20 попал один мальчик с диагнозом «острый аппендицит, перитонит». Но рентген предположения не подтвердил. На снимке медики увидели в кишечнике ребенка 29 магнитных шариков. Во время операции у крохи обнаружили шесть перфораций органа и перитонит.
Едва врачи спасли мальчика, как случилась новая беда. На следующий день к ним поступил брат-близнец пациента. Этот малыш успел проглотить 38 таких же шариков. Опасные предметы также вызвали перфорацию и некроз.
Операции в обоих случаях прошли успешно. Из-за серьезных осложнений детям потребовалось серьезное восстановление. Но сейчас оба пациента уже дома.