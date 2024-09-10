В Ростовской области отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры

В Константиновском районе отремонтировали дорогу после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в региональном ведомстве 10 сентября.
Согласно опубликованной информации, в районном центре на одной из улиц дорога находилась в плачевном состоянии. Это создавало риск ДТП. Однако местные власти не спешили решать этот вопрос.
— В суд направлено исковое заявление об обязании органа местного самоуправления устранить нарушения, — говорится в сообщении.
После вмешательства надзорного ведомства дорога приведена в нормативное состояние.