Волгодонские атомщики получили золотые значки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

По словам директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова, фестивали ГТО давно уже стали значительным мотивирующим фактором, который позволяет привлечь большое количество людей к занятиям спортом и поддержанию здорового образа жизни. Традиционно на такие мероприятия атомщики приходят со своими семьями. Получение же значка ГТО является подтверждением прекрасной физической формы и того, что участник готов реагировать на все вызовы, которые возникают в нашей повседневной работе и жизни.