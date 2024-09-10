Волгодонские атомщики получили золотые значки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО

В Волгодонске в рамках III Единого дня выполнения испытаний ВФСК ГТО состоялось вручение атомщикам золотых значков ГТО. В прошлом году 102 сотрудника Ростовской АЭС, а также члены их семей сдали нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) ГТО на отлично и получили право на ношение золотых значков.
65 работников атомной станции вместе со своими семьями в этот день также приняли участие в сдаче норм ГТО. Испытания проходили в 11 видах, включая отжимание, плавание, бег на разные дистанции, рывок гири и стрельбу из пневматической винтовки.
По словам директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова, фестивали ГТО давно уже стали значительным мотивирующим фактором, который позволяет привлечь большое количество людей к занятиям спортом и поддержанию здорового образа жизни. Традиционно на такие мероприятия атомщики приходят со своими семьями. Получение же значка ГТО является подтверждением прекрасной физической формы и того, что участник готов реагировать на все вызовы, которые возникают в нашей повседневной работе и жизни.
Отметим, что в Волгодонске при поддержке атомщиков в этом году завершено строительство современного Центра единоборств, где ежедневно будут заниматься более 400 спортсменов.