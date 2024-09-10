В Крыму 80 местных долгожителей получили по 50 тысяч рублей. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
Так, 76 местным жителям в возрасте 100 лет и старше, получили единоразовую денежную выплату в размере 50 000 рублей.
Чтобы оформить выплату жителям необходимо обратиться в орган труда и социальной защиты населения по месту проживания. С собой нужно взять копию паспорта.
В местном министерстве труда назвали эту меру поддержки одним из способов выражения благодарности за вклад в развитие региона и заботой о старшем поколении.