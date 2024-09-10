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В Крыму 80 местных долгожителей получили по 50 тысяч рублей

Крымским долгожителям выплатили по 50 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму 80 местных долгожителей получили по 50 тысяч рублей. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.

Так, 76 местным жителям в возрасте 100 лет и старше, получили единоразовую денежную выплату в размере 50 000 рублей.

Чтобы оформить выплату жителям необходимо обратиться в орган труда и социальной защиты населения по месту проживания. С собой нужно взять копию паспорта.

В местном министерстве труда назвали эту меру поддержки одним из способов выражения благодарности за вклад в развитие региона и заботой о старшем поколении.