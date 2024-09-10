Поэт и музыкант Егор Летов родился 60 лет назад

В конце 90-х в коллективе назрел «кризис состава»: музыканты «Гражданской обороны» жили в разных городах, и собраться вместе на одной сцене было уже не так просто. В 1998 году Летов пожаловался журналистам, что у него больше нет группы: «Идеально, конечно, было бы набрать новых. Но откуда их брать? Для того, чтобы нормально сыграться с музыкантами, чтобы была духовная совместимость, нужно время. Я этого сейчас позволить себе не могу, поэтому играю со старыми музыкантами. Хотя они не хотят и уже по большому счету не могут вложить в эту музыку то, что вкладывали в 1989 году. По этой причине я даю акустику и хочу собрать новую команду».