В Волгодонске мужчина незаконно приобрел табачные изделия на 1,1 млн рублей

В Волгодонске местного жителя подозревают в незаконном обороте табачных изделий. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Согласно опубликованной информации, 52-летний мужчина закупил больше восьми тысяч пачек сигарет. Общая стоимость изделий составила больше 1,1 млн рублей. По словам задержанного, сигареты планировал перепродать в городе. Согласно заключению эксперта, товар не маркирован специальными (акцизными) марками.
В отношении мужчины завели уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.