Mash: после атаки БПЛА в Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ

Жителей верхних этажей дома в Раменском отселят из-за удара дрона на время ремонта, они не смогут вернуться к себе еще несколько месяцев. В доме повредило половину квартир, на окнах копоть и повсюду осколки. Baza сообщала о девяти пострадавших, погибла женщина. От удара ей в голову прилетел кирпич, она скончалась на месте. Предполагаемый «наводчик» ВСУ задержан в Москве, сообщает Mash. Что известно о последствиях атаки — в материале «Газеты.Ru».