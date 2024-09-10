В Ставрополе отменили концерт Shaman'a ко Дню города. Об этом сообщил КП-Северный Кавказ.
День города отмечают 14 сентября. Выступление известного артиста стоит порядка 15 миллионов рублей. Местные жители посчитали, что такие траты на развлечения неуместны во время проведения спецоперации.
Губернатор региона провел голосование на своей странице в соцсетях по поводу формата проведения праздников. По результатам опроса 81% из 31 тысячи участников хотели провести День города без масштабных празднеств.
С учетом мнения местных жителей программу мероприятий решили изменить. Ее обновленная версия появилась 10 сентября. В числе мероприятий — ярмарки, фестивали и выставки. Из концертов — выступление детского тысячного хора и никаких звезд эстрады.