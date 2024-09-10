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Стрелок-помощник гранатометчика из Туапсе погиб на СВО

При исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции погиб житель Туапсе Александр Зайков.

Источник: Telegram-канал главы Туапсинского района, Telegram-канал главы Туапсинского района Сергея Бойко

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Туапсинского района Сергей Бойко.

Александр Зайков служил стрелком-помощником гранатометчика мотострелкового взвода. Как отмечает Сергей Бойко, погибший был храбрым воином, верным присяге, надежным товарищем для сослуживцев. Он выражает соболезнования семье Александра.

В августе этого года при выполнении боевых задач на СВО погибли два жителя Туапсинского района. Командир мотострелкового взвода лейтенант Дмитрий Шириханов скончался на 40-м году жизни. Рядовому Алексею Кожораку было всего 24 года.