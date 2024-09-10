Парень участницы Олимпиады-2024 Чептеги, обливший ее бензином, умер от ожогов

В больнице в Кении скончался Диксон Ндиема, обливший бензином и поджегший свою девушку, — Ребекку Чептегей, угандийскую бегунью и участницу Олимпийских игр в Париже. Он прожил на четыре дня дольше своей жертвы и умер от травм, которые сам получил при нападении. По словам отца девушки, это не первый случай, когда Ндиема нападал на нее, однако полиция воспринимала происходящее «как должное».