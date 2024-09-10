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Часть трассы М-4 «Дон» реконструируют за 100 млрд рублей

В Ростовской области участок трассы М-4 реконструируют за 100 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Реконструкция М-4 «Дон» в Ростовской области обойдется в 100 миллиардов рублей. Об этом 10 сентября сообщил «Коммерсантъ».

Речь идет об участке федеральной трассы от 933-го километра (Каменск-Шахтинский) до 1024-го (обход Аксая). По проекту реконструкции, дорогу расширят до шести полос и переустроят сети с выходом на существующую полосу отвода. Из-за некачественного основания дороги приходится тратить необоснованно много денег на ее ремонт, хотя транспортный поток составляет всего 100 тысяч машин в сутки.

На реконструкцию выделят деньги из правительства РФ, как только программу деятельности госкомпании до 2030 года одобрят. Для реализации будет использовать доходы от платных участков трассы и 40% инвестиций.