Часть трассы М-4 «Дон» реконструируют за 100 млрд рублей

Речь идет об участке федеральной трассы от 933-го километра (Каменск-Шахтинский) до 1024-го (обход Аксая). По проекту реконструкции, дорогу расширят до шести полос и переустроят сети с выходом на существующую полосу отвода. Из-за некачественного основания дороги приходится тратить необоснованно много денег на ее ремонт, хотя транспортный поток составляет всего 100 тысяч машин в сутки.