Бизнесмен Малофеев подтвердил брак с омбудсменом Львовой-Беловой

«Да, я женился. Моя избранница, супруга — Мария Алексеевна Львова-Белова, самый близкий и дорогой для меня человек. А несчастье в виде наших разводов — позади. А теперь произошло рождение новой семьи», — сказал 10 сентября бизнесмен в эфире телеканала «Царьград».
Он поблагодарил всех, кто поздравил его с женитьбой. «Я бы не хотел больше продолжать тему личной жизни, поскольку все-таки мы с вами живем в такое тяжелое время, когда общественно-политических вопросов так много, что, к сожалению, для личной радости остается только небольшое время дома», — заключил господин Малофеев.
Telegram-канала Baza сообщал, что Константин Малофеев и Мария Львова-Белова сыграли свадьбу 8 сентября в элитном подмосковном поселке Deauville. На мероприятии, по данным медиапроекта, присутствовали более ста человека.
Мария Львова-Белова с 2003 года была в браке с Павлом Когельманом, который позднее стал священником. Они воспитывали 5 родных и 5 приемных детей. О разводе госпожа Львова-Белова не объявляла. Пост омбудсмена она занимает с 2021 года. Константин Малофеев был женат на адвокате Ирине Вилтер, в браке у них родились трое детей. Госпожа Вилтер подала на развод в 2023-м.