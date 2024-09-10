Бизнесмен Малофеев подтвердил брак с омбудсменом Львовой-Беловой

Он поблагодарил всех, кто поздравил его с женитьбой. «Я бы не хотел больше продолжать тему личной жизни, поскольку все-таки мы с вами живем в такое тяжелое время, когда общественно-политических вопросов так много, что, к сожалению, для личной радости остается только небольшое время дома», — заключил господин Малофеев.