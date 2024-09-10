План «Ковер»: что это такое, зачем его вводят, как сказывается на работе аэропортов

После начала спецоперации на Украине в России начали чаще применять план «Ковер» из-за атак беспилотников и угроз безопасности гражданской авиации в воздушном пространстве. Обычно в новостях говорится, что на время действия плана тот или иной аэропорт приостановил прием и отправку рейсов. В чем заключается план «Ковер», в каких случаях его применяют, что происходит после его объявления и как действовать пассажирам — разобралась «Газета.Ru».