Лауреат Эрмитажной премии Эйфман представит премьеру «Преступления и наказания»

Сегодня — «нулевой день» Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, который в этом году состоится уже в десятый раз. С 2023 года в рамках форума вручается Эрмитажная премия, учрежденная оргкомитетом форума и одним из самых знаменитых музеев мира. Церемония награждения состоится 14 сентября, но российскому лауреату этого года — художественному руководителю Театра балета Бориса Эйфмана и президенту Академии танца Бориса Эйфмана Борису Эйфману думать об этом просто некогда. Сейчас он готовит премьеру спектакля «Преступление и наказание», которая состоится на сцене Александринского театра 17 и 18 сентября.
Борис Яковлевич, вы уже не впервые обращаетесь к творчеству Достоевского — в понимании большинства совсем не «балетного» писателя: его романы многофигурные, в них важны внутренние монологи героев. Почему сейчас — именно «Преступление и наказание», самый хрестоматийный, самый «школьный» роман Достоевского?
Борис Эйфман: Достоевский — писатель, с которым еще в молодости у меня установилась особая, очень тесная духовная связь. Произведения Федора Михайловича — бесценный кладезь мудрости, причем мудрости надвременной, вселенской. И я год за годом впитывал ее, находя в великих романах ключи к пониманию наиболее трудных философских проблем бытия человеческого. Балет «Идиот», мой первый спектакль по книге Достоевского, появился в 1980 году. Прошло почти полвека. За этот период и я сам, и мой театр проделали серьезнейший путь развития — профессионального, художественного, интеллектуального. Я мечтал перенести «Преступление и наказание» на сцену практически всю сознательную жизнь. Но только теперь могу сказать, что созрел для подобного вызова.
Борис Эйфман. Фото: Евгений Матвеев / Театр балета Бориса Эйфмана
Почему именно сегодня так актуально и популярно это произведение? Мы живем в драматичную эпоху разрушения высших моральных законов. Для Достоевского они абсолютны, неоспоримы, ибо их отрицание неминуемо ввергнет человечество в катастрофу. Раскольников, пролив чужую кровь и тем самым совершив метафизическое самоубийство, в результате мучительных внутренних метаморфоз все же приходит к воскресению. А нынешние «недораскольниковы» грешат, отвергают все мыслимые нравственные нормы, однако оказываются неспособны стать на путь спасения.
Кто ваш любимый герой в романе Достоевского? И кто будет исполнять главные роли в новом спектакле?
Борис Эйфман: Работая над спектаклем, я как бы растворяюсь во всех героях. В каждом из них — частица моей души. Я стремился не отыскивать фаворитов среди персонажей «Преступления и наказания», а глубоко погрузиться в психологический и эмоциональный мир основных действующих лиц. Исследовать те его тайны, к разгадке которых возможно подступиться лишь с помощью инструментария языка танца. В премьере заняты как признанные звезды нашего театра (Любовь Андреева, Дмитрий Фишер, Мария Абашова), так и молодые солисты.
Много лет у вас постоянные ведущие солисты — есть ли в труппе новички? Как вы оцениваете их потенциал?
Борис Эйфман: Состав труппы регулярно обновляется. В новом сезоне к нам пришли 13 артистов — выпускники Академии Вагановой, Академии танца Бориса Эйфмана, других известных школ. Считаю, у них есть все данные, чтобы адаптироваться к нашему стилю и прожить в театре счастливую творческую жизнь.
Для этого спектакля вы выбрали не только классический, но и практически современный нам музыкальный материал — музыку Бориса Тищенко. Почему?
Борис Эйфман: Я выбираю музыку, вдохновляющую на сочинение хореографии. Это главный критерий. Действительно, Тищенко — совершенно новый для нашего театра автор. Я работал с его произведениями впервые. Музыка Бориса Ивановича достаточно сложна гармонически и драматургически. Но как раз в ней для меня «зазвучали» сильнейшие эмоции и «проклятые» вопросы, пронизывающие роман Достоевского.
Петербургу повезло, что вы работаете именно на берегах Невы. Будет ли у зрителей в других городах возможность увидеть ваши спектакли? Как изменилась ситуация с зарубежными гастролями?
Борис Эйфман: В последние годы мы интенсивно гастролируем по России. Раньше некоторые города не видели нас десятилетиями. Теперь многие пробелы устранены. Я рад, что современное хореографическое искусство стало доступнее для зрителей регионов.
В апреле и мае следующего года труппа проведет тур по Сибири и Уралу. Посетим Иркутск, Красноярск, Новосибирск и Сургут. В то же время театр сохраняет статус одного из лидеров отечественной культурной дипломатии. Только на осень у нас запланированы гастроли в нескольких странах дальнего зарубежья. Так, сразу после премьеры «Преступления и наказания» мы отправимся в Израиль. В октябре в рамках международного проекта «Русские сезоны» впервые с 1997 года выступим в Бразилии. В ноябре начнется большой тур по Китаю, где коллектив представляет свой репертуар регулярно и с колоссальным успехом.
Театр Бориса Эйфмана — уникальное явление, у него нет конкурентов. Но для искусства все же важны новые впечатления — как вы их получаете? Смотрите ли, к примеру, фестивали современного танца?
Борис Эйфман: Конечно, я стараюсь получать информацию обо всех крупных балетных событиях. Благодаря интернету делать это довольно легко. Хотя речь в данном случае исключительно о том, как оставаться в глобальном профессиональном контексте, но никак не об источниках вдохновения. Спектакли не рождаются в результате просмотра видеороликов. Появлению идеи новой постановки всегда предшествует тяжелейшая духовная и интеллектуальная работа, период напряженных поисков.
Как развивается фестиваль «Юный хореограф» на базе Академии танца, ориентированный на популяризацию балетмейстерского искусства?
Борис Эйфман: Он был организован Академией танца два года назад. Сейчас проект приобрел статус всероссийского, в нем могут участвовать начинающие авторы балетных постановок в возрасте от 12 до 19 лет из всех регионов. Я сам сочиняю хореографию с 13 лет, поэтому прекрасно понимаю, насколько важно своевременно поддерживать тех, кому судьба ниспослала особый дар выражать на языке тела жизнь духа. Мы получили 600 заявок. Лучшие работы будут показаны в финале конкурсной части «Юного хореографа». Он пройдет в конце октября на сцене Театра Академии танца.
В мае воспитанники академии исполнили в рамках выпускного концерта ваши легендарные балеты «Мусагет» и «Мой Иерусалим» — постановки, пластически и содержательно очень трудные даже для взрослых артистов. Не опасаетесь ли вы — как автор — отдавать их для исполнения начинающим артистам?
Борис Эйфман: Сегодня в балетные компании зачастую приходят молодые артисты, чувствующие себя уверенно только в «Лебедином озере». Между тем в репертуаре театров преобладают современные постановки. Качественно исполнять их танцовщики с классической выучкой не в состоянии. Как следствие — травмы, нервные срывы, мысли об уходе из балета. Задача нашей академии — воспитать универсальных артистов XXI века, готовых танцевать на высоком уровне разнообразный хореографический материал. Причем исполнительская практика должна идти у студентов постоянно и с самого раннего возраста. Иначе они не ощутят в себе неистребимую любовь к сцене, отличающую подлинного артиста. И здесь не до авторских опасений.
Если я начну бояться давать выпускникам академии разучивать свои спектакли, кадровый голод в балете никогда не будет преодолен. Итог показа «Мусагета» и «Моего Иерусалима» в какой-то степени превзошел ожидания. Новое поколение танцовщиков с их уникальной подготовкой, превосходными физическими данными и широкими техническими возможностями не просто освоило труднейший репертуар, а представило обе постановки в том виде, в котором они когда-то и задумывались. Академия существует 11 лет. С момента первого выпуска десятки воспитанников школы трудоустроились в главные труппы страны — в Большой и Мариинский театры, наш коллектив. Создавая не имеющую аналогов инновационную образовательную программу, я и мои коллеги рисковали. Тем не менее риск оказался оправданным.
Будет ли продолжена работа по созданию фильмов-балетов на основе собственной хореографии? Что на очереди?
Борис Эйфман: В январе в Санкт-Петербурге должны состояться съемки киноверсии спектакля «Чайка. Балетная история» — уже десятой постановки, переносимой театром на экран за последние годы. Пока же я трачу почти все свободные от репетиций часы на монтаж фильма «Русский Гамлет». Доверить столь изнурительную работу просто некому. Ведь никто не знает хореографию балета лучше ее автора. Так что я сознательно обрекаю себя на эту каторгу. Зато я полностью уверен: наш спектакль — в отличие от многих репертуарных названий прошлых десятилетий — не канет в Лету, а будет сохранен для истории. Кроме того, его увидят миллионы зрителей.
Дворец танца — тема, которая поднимается практически в каждом большом интервью на протяжении многих лет и которая пока, к сожалению, остается незакрытой. Как дела на строительной площадке?
Борис Эйфман: Несмотря на многочисленные организационные сложности, строительство сейчас заметно активизировалось. Завершен монтаж стен и нижней механизации сцены, совсем скоро начнется отделка внутренних помещений. Я жду момента открытия Дворца танца одновременно с радостью и тревогой. С одной стороны, труппа наконец перестанет жить унизительной жизнью скитальца, обретет свое собственное пристанище, а город получит грандиозный центр балетного искусства. С другой — мне даже страшно представить, сколько сил, времени и здоровья предстоит потратить на поиск сотен компетентных театральных специалистов, формирование новой четко функционирующей административной системы и решение множества других вопросов, от которых напрямую зависит реализация планируемой творческой программы дворца. Молюсь, чтобы Господь позволил мне осуществить задуманное.
Осенью в рамках проекта TheatreHD в кинотеатрах России и зарубежья будет демонстрироваться выпущенная в 2023 году экранная версия спектакля «Эффект Пигмалиона», премьера которой также состоялась в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Показы пройдут почти в 70 городах. Расписание доступно на сайте проекта.