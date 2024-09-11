Лауреат Эрмитажной премии Эйфман представит премьеру «Преступления и наказания»

Борис Эйфман: Достоевский — писатель, с которым еще в молодости у меня установилась особая, очень тесная духовная связь. Произведения Федора Михайловича — бесценный кладезь мудрости, причем мудрости надвременной, вселенской. И я год за годом впитывал ее, находя в великих романах ключи к пониманию наиболее трудных философских проблем бытия человеческого. Балет «Идиот», мой первый спектакль по книге Достоевского, появился в 1980 году. Прошло почти полвека. За этот период и я сам, и мой театр проделали серьезнейший путь развития — профессионального, художественного, интеллектуального. Я мечтал перенести «Преступление и наказание» на сцену практически всю сознательную жизнь. Но только теперь могу сказать, что созрел для подобного вызова.