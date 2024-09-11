ЦБ и Минэк разошлись в оценках роста ВВП в России на 2025 год

«Есть пространство для “вилки” прогнозов, а сложность момента в том, что на ситуацию влияет слишком много неэкономических факторов. Прогноз “Эксперт РА” — где-то посередине между ЦБ и Минэком. Важна не столько разница между значениями, которые дают эти ведомства, сколько структура прироста — то есть за счет чего он ожидается. Так, в этом году цифры по росту ВВП получаются сопоставимые с 2023 годом, но разбивка другая. Важны именно детали: что именно в экономике будет расти быстрее, а что не будет», — пояснил он.