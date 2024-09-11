ЦБ и Минэк разошлись в оценках роста ВВП в России на 2025 год

Обновленный прогноз Минэкономразвития по ВВП России на 2025 год решительно разошелся с оценкой Центробанка. В правительстве ждут роста на 2,5%, а в ЦБ — в диапазоне от 0,5% до 1,5% в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию.
Столь скромные показатели по сравнению с темпами 2023−2024 годов в 3,6−3,9% можно назвать «жесткой посадкой», тогда как прогноз Минэка — «мягкой», считают опрошенные «РГ» экономисты. Однако вариантов дальнейшего развития событий гораздо больше, чем два.
«Темпы роста экономики в этом году нами оцениваются еще более оптимистично, чем это было в апреле. И тогда оценка была довольно высока — 2,8%, а теперь это 3,9%, то есть даже выше, чем в прошлом году. На последующие годы мы прогнозируем некоторое снижение реальных темпов роста ВВП, в том числе потому что так или иначе сработает ужесточение денежно-кредитных условий со стороны Банка России. Но все равно темпы останутся в положительной зоне и составят вполне достойные 2,5%», — рассказал «РГ» представитель Минэкономразвития.
Прогноз Банка России — это классический пример «жесткой посадки» экономики, так называют резкое замедление темпов роста, говорит главный экономист инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. «Прогноз Минэка — это вариант мягкой, но все же посадки, потому что и в прошлом, и в этом году темпы роста ВВП выше 3,5%, а на 2025 год министерство дает значительно меньше — 2,5%. Давно не было такого, чтобы прогнозы ЦБ и Минэка отличались так сильно. По нашей оценке, с вероятностью в 65% экономику ждет жесткая посадка и в 35% — мягкая», — сказал он.
«Мягкий» вариант тоже возможен, но в первую очередь не благодаря росту производительности отечественных предприятий, а из-за более существенного и продолжительного влияния стимулирующих мер со стороны правительства, заметил эксперт.
«Масштаб и характер бюджетного стимула в прошлые два года и в этом году беспрецедентен для новейшей истории России, поэтому шлейф от него будет тянуться и на следующий год, и далее. Обратная сторона этого — продолжительный период высоких ставок, они с нами всерьез и надолго. Об однозначном уровне ключевой ставки ЦБ пока можно забыть», — подчеркнул Олег Кузьмин.
Расхождение в прогнозах по росту ВВП между Центробанком и Минэкономразвития — это нормально, как и то, что в правительстве традиционно более оптимистично смотрят на рост, чем в ЦБ, рассказал «Российской газете» доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.
«Есть пространство для “вилки” прогнозов, а сложность момента в том, что на ситуацию влияет слишком много неэкономических факторов. Прогноз “Эксперт РА” — где-то посередине между ЦБ и Минэком. Важна не столько разница между значениями, которые дают эти ведомства, сколько структура прироста — то есть за счет чего он ожидается. Так, в этом году цифры по росту ВВП получаются сопоставимые с 2023 годом, но разбивка другая. Важны именно детали: что именно в экономике будет расти быстрее, а что не будет», — пояснил он.
Прогнозы Центробанка и Минэка расходятся потому, что они смотрят на экономику России под разным углом, комментирует директор Центра региональной политики Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Климанов. «Прогноз Минэкономразвития применяется для формирования проекта федерального бюджета. И более оптимистичные оценки этого ведомства служат основой для прогнозирования большего объема бюджетных доходов в среднесрочной перспективе. Следовательно, появляется больше возможностей для увеличения расходов на цели развития», — объяснил эксперт.
В Центробанке больше думают о возможных рисках, тем более что они вполне реальны. «Очевидно, что сейчас “черные лебеди” могут прилететь с самых разных сторон и в итоге негативно сказаться на экономических показателях. Но может быть и наоборот, нельзя исключать появления стимулирующих факторов. Например, недавно мы наблюдали значимое увеличение цен на нефть и природный газ, что дало дополнительный стимул для роста доходов федерального бюджета в первом полугодии 2024 года», — добавил Владимир Климанов.
Темпы роста ВВП в России будут зависеть не только от экономических, но и от ряда политических факторов, согласна завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина. По ее мнению, и ЦБ, и Минфину в будущем придется пересматривать и корректировать свои прогнозы.
«И это тоже нормально, свидетельством тому является неоднократная корректировка прогнозов Международного валютного фонда. В октябре 2023 года прогноз МВФ по росту российской экономики в 2024 году был установлен на уровне 1,1%. Уже в январе они улучшили прогноз до 2,4%, в апреле — до 3,2%, то есть первоначальная оценка была повышена почти в три раза. Пересматривают свои прогнозы и в ООН, и в других наднациональных структурах», — перечислила она.
Шансы на реализацию оптимистичных прогнозов Минэка достаточно высоки, поскольку российская экономика уже не первый год демонстрирует достаточную гибкость и устойчивость к внешним шокам, полагает Светлана Фрумина.
«Основной прирост ВВП в последние годы обеспечивают проекты с государственным участием. В свою очередь, господдержка социально и экономически значимых отраслей сохраняется. Точки роста будут в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, а в ряде регионов — в строительстве. Для результата важно, насколько успешно получится наладить развитие собственных технологий, а также импортозамещение оборудования и комплектующих. Это позволит сохранить темпы экономического роста на высоком уровне и обеспечить технологический суверенитет», — указала эксперт.
Вполне вероятно и то, что риски, например по вторичным санкциям, окажутся способны изменить намеченную траекторию развития и охладить российскую экономику, допускает Фрумина. «Замедление экономики под влиянием санкций и высоких процентных ставок неизбежно», — заключила она.