«Русские в китайской культуре — это нация борцов»

— Я была в России еще до пандемии, приезжала сюда в 2017 году как туристка. Увидела тогда Москву, Санкт-Петербург и Мурманск. То путешествие было богато на яркие впечатления и эмоции. Но именно по работе, как писатель, я в России впервые. И, скажу я вам, в деловой поездке я пока что еще не насладилась Москвой как следует. Но здесь сейчас комфортно, по погодным меркам, потому что температура воздуха на моей родине сейчас превышает 40 градусов! В Москве по сравнению с этим прохладно, я и не думала, что в сентябре по вечерам здесь можно мерзнуть и нужно что-то обязательно накидывать на себя.