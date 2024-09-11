«Русские в китайской культуре — это нация борцов»

Цзюлу Фэйсян — одна из главных современных китайских писательниц в жанре фэнтези. Ее произведения мгновенно становятся бестселлерами на родине. Общий тираж ее книг в КНР превышает отметку в 880 тыс. экземпляров, а по ее романам снято уже шесть дорам. В России популярность писательницы растет стремительно, хотя ее романы начали издавать только в прошлом году. Писательница приехала в нашу страну представить свою новинку, роман «Защити сердце», а в ноябре читателей ждет выход еще одной книги, «Разлука орхидеи и демона». В интервью «Известиям» Цзюлу Фэйсян рассказала, в чем мировой феномен китайского фэнтези, смогут ли нейросети оставить писателей без работы, а также почему авторы из Поднебесной так любят мучить своих героев.
— Цзюлу, вы бывали до этого в России?
— Я была в России еще до пандемии, приезжала сюда в 2017 году как туристка. Увидела тогда Москву, Санкт-Петербург и Мурманск. То путешествие было богато на яркие впечатления и эмоции. Но именно по работе, как писатель, я в России впервые. И, скажу я вам, в деловой поездке я пока что еще не насладилась Москвой как следует. Но здесь сейчас комфортно, по погодным меркам, потому что температура воздуха на моей родине сейчас превышает 40 градусов! В Москве по сравнению с этим прохладно, я и не думала, что в сентябре по вечерам здесь можно мерзнуть и нужно что-то обязательно накидывать на себя.
— Вы знаете, что Россия переживает бум азиатской литературы? Китайской, в частности. Азия — это сейчас главный драйвер художественной литературы в нашей стране.
— До моего нынешнего приезда в Россию я об этом не подозревала. Вообще не думала, что китайское фэнтези так сильно находит отклик у российских читателей и что мои книги здесь настолько популярны. Я это осознала буквально несколько часов назад, когда увидела, как много людей пришли меня послушать, сфотографироваться, принесли свои рисунки. Поразила эта огромная очередь, которая ждала, чтобы я подписала им книгу. И, конечно же, меня удивило, что многие пришли на эту встречу в китайской традиционной одежде. Я вам очень благодарна, правда, я не ожидала, что придет так много людей. Думала, что от силы будет человека три (смеется).
— В чем же эта магия китайского фэнтези?
— Китайское фэнтези в первую очередь основывается на китайских легендах и мифах. Это инструмент, который позволяет невероятную и захватывающую часть нашей культуры перевести на понятный для всех современных читателей язык. Понятно, что целевая аудитория — это молодежь. Китайское фэнтези привлекает молодых людей точно так же, как это делают корейские дорамы и японское аниме. Вне зависимости от того, к какой национальности читатели и зрители принадлежат.
Почему китайское фэнтези находит такой отклик среди россиян? Вы знаете, что в китайской культуре русские представлены как нация борцов? Герои моих книг тоже стремительные и решительные. Поэтому молодые россияне могут видеть в них свое отражение, видеть какие-то свои национальные черты.
— Специфика китайского сторителлинга — нагнетание и проживание максимально тяжелых моментов на протяжении долгого времени. Герои в таких книгах постоянно страдают. Почему же китайские авторы так любят мучить своих персонажей?
— Наша изначальная задача — чтобы читатель на протяжении книги переживал весь спектр эмоций. Считается, что писатель должен вызвать у читателя пять чувств: любовь, гнев, счастье, надежду и боль в сердце. Только тогда книга останется у человека в памяти.
— У вас тогда какое чувство ключевое?
— Знаете, что я заметила у русских? Вы очень любите задавать вопросы в духе «Какой персонаж лучше?», «Чего в вашем творчестве больше?», «Какая книга лучше?» (смеется). Русские очень любят выбирать, в китайской культуре, напротив, нельзя концентрироваться на чем-то одном. Мы всегда стремимся смягчать эти углы. Именно поэтому мы обычно говорим, что любим всё и у нас нет конкретных предпочтений (смеется). Но здесь я действительно могу выделить одно из этих пяти чувств. Все мои истории в основном о любви. Поэтому ключевое в моих произведениях — это любовь, конечно же.
— Вы уже сказали, что китайские авторы обращаются к литературной традиции Поднебесной и книги полны истории и фольклора. У вас есть такая основополагающая история?
— Да, это «Путешествие на Запад». Это одно из четырех классических произведений китайской традиционной литературы, которое повлияло на меня и мое творчество больше всего. В этой книге есть такое же противостояние, которое прослеживается в моих произведениях. Главные герои так же наделены таинственными силами. Китайцы с детства впитывают эту культуру. Фэнтези — это тоже один из двигателей в нашей литературе.
— А кого посоветуете еще из китайских авторов?
— Тут самое главное никого не обидеть из коллег. Мне очень нравится писатель-фантаст Лю Цысинь. Еще бы выделила Юй Хуа.
— Вы всегда видели себя исключительно автором фэнтези или у вас есть амбиции писать в других жанрах?
— Изначально я писала фэнтези о китайской традиционной культуре, потому что сама люблю этот жанр, но я также пишу и в жанре современного фэнтези. Еще у меня есть книги, которые совсем не про фэнтези, но они не переведены на русский язык.
То, что я стала писателем такой популярности, — это большая удача. Иногда я думаю, что на самом деле мне просто повезло. В Китае пишут с очень юного возраста. У нас много писателей, которые начинают, публикуя свои работы в интернете. С возрастом, конечно, у многих появляется больше других забот, например в виде семьи, и писать они перестают. Я начала заниматься этим ремеслом еще студенткой, этот путь больше не покидала, продолжаю его по сей день. Своей семьи у меня пока нет, поэтому никаких барьеров для писательской деятельности — тоже. Я полностью погружена в это, отсюда, возможно, и моя популярность.
— Что касается китайской цензуры — сталкивались с ней?
— Поскольку я все-таки пишу в жанре фэнтези, моих книг цензура не касается. Обычно она затрагивает политические и общественно-значимые произведения, которые могут как-то повлиять на людей. Но мы говорим о фэнтези, мир там выдуманный.
— Из российской литературы что-то читали?
— Я слышала о российской литературе. Но скажу честно, сама я мало успеваю читать книги, предпочитаю их писать. С российскими авторами самое тяжелое — это имена, когда открываешь книгу и видишь эти длинные 15 иероглифов. Запомнить их очень тяжело. Но мне понравился российский фильм «Он — дракон».
— Российские писатели сейчас всё больше и больше перенимают в своем творчестве элементы китайской культуры. Некоторые даже используют китайские псевдонимы.
— И я думаю, что это прекрасно. Культура нуждается в новых притоках, в новом взаимодействии и ассимиляции. Только когда культуры объединяются, рождается что-то новое. Чем больше люди читают фэнтези, чем больше они его пишут, тем больше будет межкультурного взаимодействия. Оно как раз и вращает нашу Землю.
— А стремительное развитие искусственного интеллекта вас не пугает? Многие представители творческих профессий сейчас опасаются, что еще пара лет — и они останутся без работы.
— В каком-то смысле это неизбежно, потому что мы все пользуемся благами — продуктами технологического развития. Но я не особо этого боюсь. Да, искусственный интеллект лично мне может помочь составить план. Но чтобы человек во время чтения книги испытывал эмоции — нейросетям это неподвластно. Может, и наступит однажды время, когда искусственный интеллект возьмет верх и я останусь без работы. Но это уже будет не в моей власти. Пока этого не случилось, я бы хотела максимально использовать свои сюжеты, передавать эмоции и писать новые книги.
Цзюлу Фэйсян — китайская писательница и сценаристка. Родилась в 27 августа 1992 года в Чунцине. Автор книг «Синий шепот», «Легенда о Чжаояо», «Защити сердце» и других. Тираж книг Цзюлу Фэйсян в Китае превышает отметку в 880 000 экземпляров. По ее романам снято шесть экранизаций (дорам). Суммарный тираж автора в России на сегодня составляет 69 тыс. экземпляров.
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