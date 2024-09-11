В Госдуме предложили лишать мигрантов с судимостью разрешения на проживание в РФ

Отказывать мигрантам в выдаче разрешения на временное проживание в России следует при совершении ими любого правонарушения, считают в Госдуме. Законопроект, уточняющий нормы пребывания иностранных граждан в нашей стране, разработали депутаты фракции ЛДПР. «Российская газета» ознакомилась с текстом законопроекта.
Сейчас по закону разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если иностранный гражданин осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами.
Также разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, когда иностранный гражданин неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной ответственности за совершение административного правонарушения, связанного с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность.
"То есть существует несоизмеримость последствий совершения иностранным гражданином преступления и административного правонарушения при решении вопроса о выдаче либо аннулировании разрешения на временное проживание.
В то же время статьей 18 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» установлено, что наличие вступившего в законную силу приговора суда за совершение преступления любой тяжести является основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на работу иностранному гражданину.
Таким образом, данный проект направлен на устранение этого несоответствия, а также на обеспечение единого подхода к определению оснований для отказа или аннулирования разрешения на временное пребывание и на работу", — отмечают депутаты.
Они подчеркивают, что принятие законопроекта позволит отказывать иностранному гражданину в выдаче разрешения на временное проживание либо аннулировать ранее выданное в случае совершения им преступления любой тяжести.