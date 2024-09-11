В Госдуме предложили лишать мигрантов с судимостью разрешения на проживание в РФ

Сейчас по закону разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если иностранный гражданин осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами.