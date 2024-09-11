Как бороться с семейным насилием

Жанна Караева: Не просто ущемляются. Сама девочка такое отношение начинает воспринимать как норму. И мальчик, соответственно. Это влечет за собой, с одной стороны, вседозволенность и завышенную самооценку, с другой — угнетение прав, желаний и интересов как норму и заниженную самооценку. Причем такое отношение к дочерям может не транслироваться напрямую, мол, ты девочка, поэтому не такая ценная. Но это проявляется уже даже в распределении обязанностей — девочка порой становится обслуживающим персоналом для всей семьи, в первую очередь для отца и братьев. Это может быть не физическим, но психологическим насилием. Такая девочка с детства растет, сознавая, что с ней можно так поступать. И даже если дочь выражает свои мысли, желания или недовольство, это, как правило, подавляется авторитетом взрослых или просто игнорированием. Что, кстати, тоже является формой насилия. А такие паттерны очень прочно закрепляются.