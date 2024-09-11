Кызыл в жизни России

14 сентября Кызылу исполняется 110 лет. Много это или мало, каждый решает для себя сам. Для старожилов — словно один миг, для их внуков и правнуков — целая вечность.
На сегодняшний день население Кызыла составляет 130 тысяч человек. С 2018 года город возглавляет Карим Сагаан-оол. Глава тувинской столицы охотно делится с «РГ» своими эмоциями от юбилея.
— За минувшие годы из крошечного административного центра Урянхайского края он превратился в крупный город с развитой экономикой, солидным научным и культурным потенциалом. И все это благодаря поколениям кызылчан, прославивших малую родину своими делами и подвигами. Кызыл растет и развивается, из года в год становится привлекательнее и комфортнее: здесь реализуются национальные проекты, в рамках которых строится жилье, детские сады, школы, больницы, ведется ремонт дорог. Благоустраиваются дворы, появляются новые детские и спортивные площадки, — рассказывает мэр.
2 сентября в Кызыл приезжал президент РФ Владимир Путин. Он осмотрел одну из новых школ (в 2023 году в столице построено два образовательных учреждения), где провел открытый урок с учащимися. Также президент побывал в крупнейшем тувинском буддийском храме Тубтен Шедруб Линг, построенном при поддержке секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. После ряда рабочих совещаний президент встретился с жителями города. Горожане встретили его овациями. Чтобы увидеть главу государства, на главной площади столицы собрались сотни людей.
— Личное внимание президента сложно переоценить. Этот визит войдет в историческую летопись города. Для нас открываются широкие возможности и замечательные перспективы. Общими усилиями мы обязательно превратим Кызыл в город, в котором хочется жить, — отметил мэр Карим Сагаан-оол.
Стоит отметить, что юбилейный год для тувинской столицы проходит весьма непросто. Но, несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, связанную с введением западных санкций, городским властям удалось обеспечить реализацию муниципальных и государственных полномочий. А также задач, сформированных в посланиях президента России и главы Республики Тыва.
В соответствии с утвержденными планами реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования по прошлому году составил почти 121 тысячу квадратных метров. Будут выполнены планы и в этом году. В рамках концессионного соглашения реализован проект по созданию физкультурно-спортивного зала, где бесплатно тренируются дети из малообеспеченных семей. Выполнены работы по реконструкции, строительству и ремонту дорожного покрытия на 14 объектах общей протяженностью 6,24 километра. Сейчас на территории города 2461 жилой дом. В прошлом году капитальный ремонт прошел в 32, а косметический — в 61 здании.
Идет работа по снижению загазованности атмосферного воздуха. Продолжается перевод коммерческих объектов на централизованное теплоснабжение. Часть затрат им возмещает городской бюджет. Так, 29 августа официально закрылась крупная котельная в микрорайоне Юный. Это большой шаг в плане улучшения экологической обстановки в городе. И сделать его удалось благодаря соглашению между столицей Тувы, компанией СГК и Кызылской ТЭЦ.
Впервые за двадцать лет обновили Генеральный план Кызыла, куда внесли изменения, учитывающие развитие территорий левобережных дачных обществ и Вавилинского затона. Также впервые за всю историю города был разработан и согласован его дизайн-код.
В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году в Кызыле построили 23 новые общественные территории. Это, в частности, смотровая площадка на горе Догээ и две аллеи. В 2024 году к благоустройству намечены Парк героев-участников СВО, велосипедная дорожка от моста до дачных обществ правого берега и аллея по улице Дружбы в Каа-Хеме.
Деятельность мэрии города Кызыла направлена на сохранение социальной стабильности. И сейчас частью этой политики стала поддержка участников и семей участников СВО.
— Это наши защитники, которые, рискуя своими жизнью и здоровьем, стоят на страже мирного неба. Поэтому наш священный долг — позаботиться о них, — говорит Карим Сагаан-оол.
Весной 2022 года по предложению кызылского градоначальника на территории ЛНР была открыта база отдыха для тувинских воинов.
— Там бойцы могут помыться, постирать одежду, покушать домашнюю еду, попить чай с молоком, позвонить родным и близким, пообщаться друг с другом. На базу проведен интернет. Установлена необходимая техника и возведена баня. Ребята после посещения базы оставляют только положительные отзывы, говорят, будто дома в Туве побывали, — рассказал Сагаан-оол. Кстати, градоначальник регулярно бывает в зоне СВО. И там лично общается с бойцами, помогая им в решении насущных проблем.
Идея открытия базы возникла как раз в результате общения с военнослужащими. Огромную поддержку в содержании объекта оказывает заместитель председателя Государственной думы Шолбан Кара-оол. Обслуживанием базы занимаются работники мэрии, которые выезжают туда в командировку и сменяют друг друга через каждый квартал. Объект содержится за счет фонда при мэрии Кызыла. Туда поступают пожертвования от неравнодушных жителей и предпринимателей. Стоит отметить, на базе гостям тоже рады. За год здесь побывали сотни ребят из других регионов: Кузбасса, Якутии, Калмыкии и Бурятии. А в целом за год существования база приняла 3200 гостей. В этом году мэрия Кызыла открыла аналогичную базу на территории Донецка.
У города на Енисее уникальная, богатая и самобытная история. К своему 110 летию город подходит с намерениями стать лучше, удобнее и комфортнее. От масштаба стоящих перед Кызылом задач захватывает дух.
— Наш общий труд на благо города — это множество современных, перспективных проектов. Уверен, что и впредь Кызыл будет цветущим и уютным домом, который хранит наши семьи, дарит спокойствие, радость и детский смех. Мы по праву гордимся историей нашего города, его современными достижениями. Кызыл — родина многих самоотверженных, талантливых и трудолюбивых людей, оставивших неизгладимый след в истории города, республики и страны, — говорит мэр.
Справка.
Кызыл был заложен в апреле 1914 года в качестве административного центра Урянхайского края, после того как он стал протекторатом царской России. Выбор места был поручен заведующему устройством русского поселения Урянхай Владимиру Габаеву. Он остановился на левом берегy реки Енисей. Габаев дал первое название городу — Белоцарск. Строителей города собирали со всей Сибири: из Томска, Красноярска, Иркутска. К середине августа 1914 года в городе было построено 18 административных зданий и 54 дома для жителей, в них проживало 468 человек. В апреле 1915 года появилась первая больница, а в 1916 году в одном из бараков открыли школу для 47 детей. В феврале 1918 года большевики организовали в Белоцарске отряд Красной Армии, а город переименовали в Урянхайск. В 1918 году на смену советской власти пришла колчаковскaя. Еще через год в город вступили отряды партизанской армии. Тогда произошло сражение, получившее название Белоцарский бой, закончившееся поражением белогвардейцев. В результате Урянхайск был уничтожен практически полностью. В 1920 году после победы большевиков в Сибири на съезде русского населения Урянхайского края было решено переименовать Белоцарск в Красный. А в 1921 году он стал столицей Тувинской Народной Республики. Через пять лет город переименовали в Кызыл. В годы Великой Отечественной войны столица Тувы стала центром мобилизации сил тувинского народа для оказания помощи Советской Армии. В 2024 году Тува будет отмечать еще одну важную юбилейную дату — 80 лет со дня добровольного вхождения в состав СССР и России.