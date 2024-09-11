Кызыл в жизни России

Кызыл был заложен в апреле 1914 года в качестве административного центра Урянхайского края, после того как он стал протекторатом царской России. Выбор места был поручен заведующему устройством русского поселения Урянхай Владимиру Габаеву. Он остановился на левом берегy реки Енисей. Габаев дал первое название городу — Белоцарск. Строителей города собирали со всей Сибири: из Томска, Красноярска, Иркутска. К середине августа 1914 года в городе было построено 18 административных зданий и 54 дома для жителей, в них проживало 468 человек. В апреле 1915 года появилась первая больница, а в 1916 году в одном из бараков открыли школу для 47 детей. В феврале 1918 года большевики организовали в Белоцарске отряд Красной Армии, а город переименовали в Урянхайск. В 1918 году на смену советской власти пришла колчаковскaя. Еще через год в город вступили отряды партизанской армии. Тогда произошло сражение, получившее название Белоцарский бой, закончившееся поражением белогвардейцев. В результате Урянхайск был уничтожен практически полностью. В 1920 году после победы большевиков в Сибири на съезде русского населения Урянхайского края было решено переименовать Белоцарск в Красный. А в 1921 году он стал столицей Тувинской Народной Республики. Через пять лет город переименовали в Кызыл. В годы Великой Отечественной войны столица Тувы стала центром мобилизации сил тувинского народа для оказания помощи Советской Армии. В 2024 году Тува будет отмечать еще одну важную юбилейную дату — 80 лет со дня добровольного вхождения в состав СССР и России.