Сотрудник компании «ЛокоТех» с семьей принял участие в «Битве за Олимп»

Семья Михаила Зачиняева, председателя профсоюзной организации аппарата управления филиала «Восточно-Сибирский» компании «ЛокоТех», с честью справилась с испытаниями. Зачиняевы стали одной из 18 семей, которых выбрали для участия в телешоу «Семейные игры. Битва за Олимп» на канале СТС.
Как говорят авторы телепроекта, со всей России поступило 1374 заявки от желающих принять участие. Зачиняевы вошли в ТОП 18, да еще и открыли сезон — снялись в самом первом выпуске.
По правилам, в семейной команде должно быть четыре родственника от 10 до 65 лет, представители трех поколений. Михаил Зачиняев боролся за победу вместе с женой Марией, а также с сыном Тимуром, который с 4 х лет занимается единоборствами, побеждает на соревнованиях, и бабушкой Тимура Евгенией, тоже сторонницей активного образа жизни.
Съемки программы проходили на волейбольной арене «Динамо». Для этого в спорткомплексе построили уникальные конструкции и декорации, на которые ушло более трех тонн металла.
Надо сказать, что семье Зачиняевых не впервые демонстрировать дружную и слаженную работу: в их активе победа регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года». Да и в целом они любят проводить досуг вместе.
— Считаю, что мы музыкально-спортивная семья: вместе любим кататься на велосипедах, играть в лапту, обустраивать свой дом, любим природу. Прививаем любовь к спорту своим детям, — говорит Михаил Зачиняев. Сам Михаил, кстати, занимается борьбой. И эти спортивные навыки очень пригодились ему в испытаниях.
— Всего их было пять. Мы классно прошли прозрачный лабиринт с завязанными глазами, дружно составляли слова из кубиков в ответ на загадки. Понравилось задание «Большая рыба», в котором из бассейна с поролоном доставали огромной удочкой подарки — их после игры можно было оставить себе, — вспоминает Михаил.
Все три поколения болели и поддерживали друг друга на съемках программы.
— Получилось очень здорово показать, как мы дружны и какие мы спортивные, — рассказывает Мария Зачиняева.
Она в прошлом актриса, увлекается нутрициологией, исполняет народные песни, играет на аккордеоне. А до декретного отпуска работала делопроизводителем в филиале «Восточно-Сибирский».
По результатам всех испытаний Михаил, Мария, Евгения и Тимур заработали 21 балл из 22 возможных. Кто выиграет главный приз, покажут полуфиналы и суперфинал. Главный приз — три миллиона рублей. Но на самом деле телепроект «Семейные игры. Битва за Олимп» — это как раз тот случай, когда важно и ценно само участие.
За Михаила и его семью переживали коллеги.
— Мы смотрели эту передачу по телевизору всем коллективом аппарата управления филиала «Восточно-Сибирский» и болели за своего коллегу, — признается Елена Борисенкова, ведущий специалист отдела по управлению персоналом. — Они так ловко преодолевали препятствия всей семьей. При этом мы до последнего не знали, что Михаил участвовал в съемках программы. Он у нас очень талантливый, но скромный.
Впрочем, нет ничего удивительного в том, что сотрудник филиала «Восточно-Сибирский» компании «ЛокоТех» решил принять участие в необычных соревнованиях. Ведь в компании дружный, слаженный коллектив. Его работники ежегодно принимают участие в разных конкурсах, спартакиадах, спортивных соревнованиях, праздниках, присоединяются к волонтерским акциям как регионального, так и всероссийского масштаба.
Справка.
Филиал «Восточно-Сибирский» ООО «ЛокоТех-Сервис» входит в ГК «ЛокоТех». В кго состав входят 8 сервисных локомотивных депо на Восточно-Сибирской железной дороге. Сегодня в филиале «Восточно-Сибирский» трудятся 3430 сотрудников.
">