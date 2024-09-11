Сотрудник компании «ЛокоТех» с семьей принял участие в «Битве за Олимп»

— Мы смотрели эту передачу по телевизору всем коллективом аппарата управления филиала «Восточно-Сибирский» и болели за своего коллегу, — признается Елена Борисенкова, ведущий специалист отдела по управлению персоналом. — Они так ловко преодолевали препятствия всей семьей. При этом мы до последнего не знали, что Михаил участвовал в съемках программы. Он у нас очень талантливый, но скромный.